الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أسبوع شركات كرة القدم» في ضيافة الفرسان

«أسبوع شركات كرة القدم» في ضيافة الفرسان
22 فبراير 2023


دبي (الاتحاد)
تستضيف شركة شباب الأهلي فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم» الذي يقام تحت إشراف مجلس دبي الرياضي، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل، بهدف تطوير قدرات شركات كرة القدم من خلال عرض مبادراتها في المجالات التنظيمية، والفنية، والمجتمعية، والقانونية.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول المحور الرياضي والمجتمعي والثقافي والمحور القانوني، وشمل المحور الأول تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية للاعبين وطلبة المدارس من البنين والبنات، كما شاركوا في التدريبات الرياضية بملاعب كرة القدم كخطوة لتعريفهم بأنشطة النادي وتحفيز الطلبة والطالبات على الانضمام للأندية والمشاركة في الأنشطة الرياضية باعتبارها بيئة آمنة وجاذبة للمواهب، فيما تضمن المحور القانوني تقديم ورشة عمل حول عقود الرياضيين المحترفين التي قدمها المستشار عمر حسن بن خليفة من الأكاديمية الأولمبية الوطنية.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني المحور التسويقي الذي شمل تنظيم ورشتي عمل الأولى عن رعاية وتسويق كرة القدم، والثانية عن سياسة الاحتفاظ بالرعاية، وحاضر فيهما محمد أمل راميز بحضور المترجم علي غلوم.
وتتضمن فعاليات اليوم الثالث المحور الطبي الذي يتم خلاله تنظيم ورشتي عمل عن الإسعافات الأولي والغذاء الصحي وتقدمهما مستشفى التداوي الطبي، وفي اليوم الرابع يتم تنظيم ورشة عمل المحور القانوني، والتي تشمل محاضرتين عن النتائج المترتبة على فسخ العقود لسبب عادل وسبب غير عادل، ومحاضرة عن حماية اللاعبين القصر يقدمهما المستشار أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني لنادي وشركة شباب الأهلي، كما تتضمن فعاليات اليوم الرابع تنظيم ورشة عمل المحور الإعلامي، والتي تشمل تنظيم محاضرة عن متطلبات الظهور الإعلامي للاعبين في اللقاءات التلفزيونية، يقدمها عبدالباقي شيخ إدريس المسؤول الإعلامي لنادي شباب الأهلي.
وتدور فعاليات اليوم الخامس حول المحور الإداري، حيث يتم تنظيم محاضرتين، الأولى بعنوان مدخل إلى التقييم والثانية عن عناصر تقييم الأداء، ويقدمهما د. وسام المصطفى من شركة شورتراك للاستشارات والدراسات الإدارية، وتدور فعاليات اليوم السادس عن المحور المالي، ويتم تقديم محاضرتين الأولى عن ضريبة القيمة المضافة تقدمها شركة محمد النعيمي لتدقيق الحسابات، والثانية عن ضريبة الشركات وتقدمها شركة عبدالله الملا لتدقيق الحسابات.
وتشارك جميع شركات كرة القدم في أندية دبي الأربعة النصر الوصل وشباب الأهلي وحتا في فعاليات (أسبوع شركات كرة القدم) لمدة شهر كامل، حيث يتم توزيع البرنامج الزمني بواقع أسبوع كامل لكل شركة، وقد احتضنت شركة حتا لكرة القدم فعاليات الأسبوع الماضي، كما احتضنت شركة النصر لكرة القدم فعاليات الأسبوع الأول، وتتواصل الفعاليات في أندية دبي، حيث تستضيف شركة الوصل لكرة القدم الفعاليات خلال الفترة من 27 فبراير حتى 5 مارس.
ويأتي تنظيم أسبوع شركات كرة القدم في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي لتحقيق التميز والإنجازات الرياضية من خلال تطوير قدرات منتسبي شركات كرة القدم من اللاعبين والإداريين، ويواصل مجلس دبي الرياضي إطلاق البرامج والمبادرات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية الحكومية والخاصة، وذلك بهدف تطوير القطاع الرياضي بشكل عام وفئة الناشئين في مختلف الرياضات بشكل خاص، باعتبارهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون الوطن في مختلف المحافل الدولية.

أخبار ذات صلة
بطولة «لادز» لسلة السيدات تنطلق غداً
شرطة دبي تعلن مواعيد إشغال الطرق في طواف الإمارات
شركات كرة القدم
شركات كرة القدم بدبي
مجلس دبي الرياضي
كرة القدم
آخر الأخبار
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
عربي ودولي
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
اليوم 15:43
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
الرياضي
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
اليوم 15:30
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
الرياضي
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
اليوم 15:22
فرنسا: إصابة معلمة بجروح خطيرة بطعنات تلميذ
عربي ودولي
مقتل معلمة بطعنات تلميذ في مدرسة فرنسية
اليوم 15:21
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©