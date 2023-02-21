«أسبوع شركات كرة القدم» في ضيافة الفرسان



دبي (الاتحاد)

تستضيف شركة شباب الأهلي فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم» الذي يقام تحت إشراف مجلس دبي الرياضي، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل، بهدف تطوير قدرات شركات كرة القدم من خلال عرض مبادراتها في المجالات التنظيمية، والفنية، والمجتمعية، والقانونية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول المحور الرياضي والمجتمعي والثقافي والمحور القانوني، وشمل المحور الأول تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية للاعبين وطلبة المدارس من البنين والبنات، كما شاركوا في التدريبات الرياضية بملاعب كرة القدم كخطوة لتعريفهم بأنشطة النادي وتحفيز الطلبة والطالبات على الانضمام للأندية والمشاركة في الأنشطة الرياضية باعتبارها بيئة آمنة وجاذبة للمواهب، فيما تضمن المحور القانوني تقديم ورشة عمل حول عقود الرياضيين المحترفين التي قدمها المستشار عمر حسن بن خليفة من الأكاديمية الأولمبية الوطنية.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني المحور التسويقي الذي شمل تنظيم ورشتي عمل الأولى عن رعاية وتسويق كرة القدم، والثانية عن سياسة الاحتفاظ بالرعاية، وحاضر فيهما محمد أمل راميز بحضور المترجم علي غلوم.

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث المحور الطبي الذي يتم خلاله تنظيم ورشتي عمل عن الإسعافات الأولي والغذاء الصحي وتقدمهما مستشفى التداوي الطبي، وفي اليوم الرابع يتم تنظيم ورشة عمل المحور القانوني، والتي تشمل محاضرتين عن النتائج المترتبة على فسخ العقود لسبب عادل وسبب غير عادل، ومحاضرة عن حماية اللاعبين القصر يقدمهما المستشار أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني لنادي وشركة شباب الأهلي، كما تتضمن فعاليات اليوم الرابع تنظيم ورشة عمل المحور الإعلامي، والتي تشمل تنظيم محاضرة عن متطلبات الظهور الإعلامي للاعبين في اللقاءات التلفزيونية، يقدمها عبدالباقي شيخ إدريس المسؤول الإعلامي لنادي شباب الأهلي.

وتدور فعاليات اليوم الخامس حول المحور الإداري، حيث يتم تنظيم محاضرتين، الأولى بعنوان مدخل إلى التقييم والثانية عن عناصر تقييم الأداء، ويقدمهما د. وسام المصطفى من شركة شورتراك للاستشارات والدراسات الإدارية، وتدور فعاليات اليوم السادس عن المحور المالي، ويتم تقديم محاضرتين الأولى عن ضريبة القيمة المضافة تقدمها شركة محمد النعيمي لتدقيق الحسابات، والثانية عن ضريبة الشركات وتقدمها شركة عبدالله الملا لتدقيق الحسابات.

وتشارك جميع شركات كرة القدم في أندية دبي الأربعة النصر الوصل وشباب الأهلي وحتا في فعاليات (أسبوع شركات كرة القدم) لمدة شهر كامل، حيث يتم توزيع البرنامج الزمني بواقع أسبوع كامل لكل شركة، وقد احتضنت شركة حتا لكرة القدم فعاليات الأسبوع الماضي، كما احتضنت شركة النصر لكرة القدم فعاليات الأسبوع الأول، وتتواصل الفعاليات في أندية دبي، حيث تستضيف شركة الوصل لكرة القدم الفعاليات خلال الفترة من 27 فبراير حتى 5 مارس.

ويأتي تنظيم أسبوع شركات كرة القدم في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي لتحقيق التميز والإنجازات الرياضية من خلال تطوير قدرات منتسبي شركات كرة القدم من اللاعبين والإداريين، ويواصل مجلس دبي الرياضي إطلاق البرامج والمبادرات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية الحكومية والخاصة، وذلك بهدف تطوير القطاع الرياضي بشكل عام وفئة الناشئين في مختلف الرياضات بشكل خاص، باعتبارهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون الوطن في مختلف المحافل الدولية.