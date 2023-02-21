زوارق أبوظبي تبدأ مشوار الفورمولا-1 من بحيرة توبا



أبوظبي (الاتحاد)

بطموح الدفاع عن اللقب العالمي، غادرت صباح اليوم بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة كوبيكو الأندونيسية للمشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تستضيفها المدينة للمرة الأولى في تاريخها على بحيرة توبا الشهيرة.

ويعتبر فريق أبوظبي صاحب الرصيد الأفضل من الألقاب والإنجازات حالياً، من خلال البطولة خاصة وأنه حقق اللقب العام للبطولة ثماني مرات، بالإضافة إلى احتكار ألقاب الموسم أكثر من مرة وهي اللقب العام، بالإضافة للقب الفرق ولقب السرعة وأيضاً لقب الدورة الأسرع، ويسعى فريق أبوظبي إلى حصد اللقب التاسع في تاريخه من خلال هذا الموسم.

وكان فريق أبوظبي بزورقيه أبوظبي 1 وأبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي وشون تورنتي قد حقق ثلاثية بطولة العالم في الموسم الماضي، بعد فوز صعب في الجولة الختامية التي أقيمت في إمارة الشارقة، وموسم قوي شهدته المنافسة حتى الدورات الأخيرة من السباق، وحصد زورق شون تورنتي اللقب برصيد 69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني السويدي جوناس آندرسون.

وينتظر فريق أبوظبي موسم حافل للبطولة بعدد يصل إلى سبع جولات مع بدء أولى جولات البطولة في أندونيسيا هذا الأسبوع ثم تتواصل في أبريل بجمهورية الصين ولاحقاً موسم مثير متوقع مع ثلاث جولات أوروبية تنطلق من فرنسا ثم العودة إلى آسيا مع جولتين، ولتكون الجولة الختامية في إمارة الشارقة في الإمارات.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي خلال هذه الجولة ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، مع المتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي، بالإضافة إلى جمعة القبيسي راديو مان القمزي.

وتبدأ تفاصيل الجولة الخميس مع الفحص الفني للزوارق المشاركة والتسجيل الرسمي في الجولة، ثم الجمعة انطلاق التجارب الحرة الإضافية للمتسابقين على مسار السباق، ولاحقاً تنطلق المهمة الأصعب في سباق أفضل زمن يوم السبت ثم السباق الرئيسي وختام الجولة يوم الأحد.

ومن المتوقع مشاركة عشرين زورقاً هذا الموسم في جولة الافتتاح على بحيرة توبا، وبالإضافة لمشاركة فريق أبوظبي القوية تشارك زوارق الفيكتوري التي تعود للمنافسة بعد غياب سنوات كي تشكل إضافة مهمة للمشاركة الإماراتية في هذه المسابقة، مع مشاركة أيضاً زوارق فريق الشارقة في البطولة.

من ناحيته، وجه ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأكد أن دعمه واهتمامه المتواصل بفريق أبوظبي ساهم في وصوله لمستويات عالية من التفوق والإبداع وتحقيق الألقاب على مستوى المشاركات والحضور الدولي في كل البطولات البحرية التي يشارك من خلالها.

وأكد ناصر الظاهري أن الفريق يدخل أولى جولات البطولة متسلحاً بفوزه باللقب في الموسم الماضي، وقال: نستعد لدخول سباق قوي أمام بقية المنافسين هذا الموسم، ونستعد لتنافس شرس في الجولة الافتتاحية، الجميع يسعى لحصد النقاط وهو هدفنا أيضاً من أجل الدفاع عن لقب البطولة والبقاء في الصدارة من أول جولة.