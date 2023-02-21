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الرياضي

وفاة أمانسيو أمارو أحد أساطير ريال مدريد في الستينيات والسبعينيات

وفاة أمانسيو أمارو أحد أساطير ريال مدريد في الستينيات والسبعينيات
21 فبراير 2023 13:15


مدريد (أ ف ب) 

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توفي أمانسيو أمارو أحد أساطير نادي ريال مدريد في حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي عن عمر 83 عاماً، كما أعلن نادي العاصمة الاسبانية الثلاثاء، واصدر ريال مدريد بياناً جاء فيه ان «ريال مدريد ورئيسه ومجلس ادارته يعلنون عن أسفهم العميق لرحيل أمانسيو أمارو الرئيس الفخري لريال مدريد وأحد اعظم أساطير نادينا والكرة العالمية».
واضاف «الى جانب باكو خنتو، كان أمانسيو أحد قادة ريال مدريد بعد فترة الخماسية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 1956 و1960 ويمثل القيم التي نسجت تاريخ نادينا».
التحق أمارو بريال مدريد عام 1962 قادما من ديبورتيفو لا كورونيا وامضى في صفوف النادي الملكي 14 عاماً محرزاً في صفوفه بطولة إسبانيا تسع مرات والكأس 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 1966 وتوج هدافا للدوري الاسباني مرتين.
دافع أمارو الذي كان يطلق عليه لقب «الساحر» (إل بروخو) عن ألوان منتخب إسبانيا في 42 مباراة وتوج في صفوف لا روخا بكأس أوروبا عام 1964. 

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