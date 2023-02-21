«أبيض الشباب» يجهز «الأخضر» لكأس آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

يستضيف منتخبنا الوطني للشباب مساء الأحد المقبل على ملعب «ذياب عوانة»، بمقر اتحاد الكرة بدبي، نظيره منتخب السعودية تحت 20 عاماً، والذي يقيم معسكراً إعدادياً بدبي حتى نهاية فبراير الحالي، استعداداً لخوض نهائيات «كأس آسيا تحت 20»، والمقررة بأوزبكستان مطلع مارس المقبل.

ويخوض «الأخضر الشاب» ودية أولى قبل لقاء «الأبيض» أمام نظيره القطري، الذي يقيم بدوره معسكراً إعدادياً في دبي، الخميس المقبل.

وتعد المواجهة أمام السعودية الرابعة على التوالي لمنتخبنا الوطني للشباب منذ بداية العام الحالي 2023، بعد الفوز على الهند 1-0 في 16 يناير، ومواجهتين أمام الصين 1-1 و-1-0 يومي 18 و20 يناير الماضي.

ودشن «أبيض الشباب»، الذي يضم لاعبين مواليد 2003 و2004 و2005 تحت قيادة مدربه الوطني فيصل الطاهري، مرحلة جديدة في نوفمبر 2022 استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2024، بعد الفشل، الذي لازم المنتخب السابق في التأهل لنهائيات نسخة 2023 المقررة بأوزبكستان.

وتضمن برنامج الإعداد المطول للمنتخب خوض مباراتين أمام عمان 1-2 و0-1 في نوفمبر 2022، قبل خوضه 3 مباريات خلال مشاركته المرتقبة في بطولة ودية دولية بإسرائيل خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، بمشاركة منتخبات البلد المضيف، ألمانيا، والتشيك، أعقبتها المباريات الثلاث أمام منتخبي الهند والصين.

وتضم قائمة منتخب الشباب، عبدالرحمن طلال، خميس ناصر، زايد سلطان، ياسر علي (الوحدة) أحمد مال الله، ماجد المهيري، خليفة خميس (شباب الأهلي) فهد جاسم، مايد سعيد، ضاري فهد، حمدان الحمادي (الشارقة) عبدالله المنصوري (خورفكان) أحمد نبيل (دبا) راشد المزروعي، ربيع سالمين، أحمد العبيدلي، محمد خالد (الوصل) عيد الحمادي، سيف خالد (العين) سعود البلوشي (الإمارات) زايد فدعق، محمد الوافي، مبارك بني زامة (الجزيرة)، أحمد الشمري (النصر)، حمد المقبالي (الفجيرة).