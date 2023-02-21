18 ميدالية لـ «الإمارات» في افتتاح «قوى الشارقة» للمعاقين

الشارقة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، انطلقت منافسات ملتقى الشارقة الدولي الحادي عشر لألعاب القوى للمعاقين، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 26 دولة.

شهد اليوم الأول منافسات مثيرة، وتألقاً كبيراً من الفرق الإماراتية، حيث حصد فرسان الإرادة 18 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و6 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، وحقق نادي خورفكان للمعاقين 6 ميداليات، بواقع ميدالتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، وميداليتين برونزيتين.

كما حقق نادي العين لأصحاب الهمم 3 ميداليات، بواقع ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وحصد نادي الثقة للمعاقين 4 ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وحقق نادي دبي لأصحاب الهمم 4 ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وحقق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية فضية.

وتصدرت الهند ميداليات اليوم الأول بـ10 ميداليات، 5 ذهبيات وميداليتان فضيتان و3 ميداليات برونزية، ثم تايلاند بواقع 10 ميدليات، 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، وميدالية برونزية، ثم سويسرا بواقع 7 ميداليات، 4 ذهبيات وفضيتان وميدالية برونزية.

وفي مسابقة رمي القرص رجال فئةF35/36/37، حقق لاعب نادي العين لأصحاب الهمم محمد الكعبي الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب حماد علي من الكويت على الميدالية الفضية، وفاز اللاعب عباد علي، لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص رجال بالكرسي المتحرك فئة(F52-54)، فاز اللاعب الهندي اجيتكومار أمروت بالميدالية الذهبية، وحقق لاعب نادي خورفكان وليد شحات الميدالية الفضية، وفاز اللاعب عبدالله المصباحي بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص رجال بالكرسي المتحرك فئة(F55/56)، حصد لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم عمير يونس الميدالية الذهبية، وفاز لاعب كازاخستان موكان ايتميرزاييف بالميدالية الفضية، وحصد اللاعب سارجيس ستيبانيان من أرمنيا الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة 100م جري سيدات فئة(T35)، حققت اللاعبة الألمانية إيزابيل فويردر الميدالية الذهبية، وفازت اللاعبة زينب التوبجي من نادي دبي لأصحاب الهمم بالميدالية الفضية، وأضافت زميلتها فاطمة الشيباني الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص رجال بالكرسي المتحرك فئة (43/F33)، حقق اللاعب السعودي هاني النخلي الميدالية الذهبية، ومواطنة خالد العامري الميدالية الفضية، وفاز اللاعب أحمد النقبي من نادي خورفكان بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقات 100م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة (R1/R2)، حقق لاعب نادي الثقة للمعاقين خالد المرزوقي الميدالية الذهبية، وفاز لاعب نادي أبوظبي راشد المحرمي بالميدالية الفضية، وفي مسابقات رمي الجلة سيدات فئة (F11/13/20/46) فازت اللاعبة بريجيلا كلير من موريشيوس بالميدالية الذهبية، وحصدت اللاعبة مريم المطروشي من نادي خورفكان الميدالية الفضية، وفازت اللاعبة الهندية بهافانابم عجاب بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الجلة سيدات فئة (F40) فازت اللاعبة مريم الزيودي بالميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة الكويتية لطيفة الوزان الميدالية الفضية، وحصدت اللاعبة سارة العنبوري من عمان الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الرمح الكرسي المتحرك سيدات فئة F33/34، فازت اللاعبة عائشة سالم الخالدي من نادي خورفكان للمعاقين بالميدالية الذهبية، وحققت لاعبة نادي أبوظبي سارة الجنيبي بالميدالية الفضية، وحصدت لاعبة نادي الثقة للمعاقيين ثريا الزعابي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الرمح الكرسي المتحرك سيدات فئة F53/54/56/57، فازت اللاعبة الألمانية مارتينا ولينيا بالميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة الجزائرية سمية بن دلهوم الميدالية الفضية، وحصدت لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم سهام الرشيدي الميدالية البرونزية، وفي مسابقة رمي الصولجان سيدات فئة F32/51، فازت لاعبة نادي العين نورة الكتبي بالميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة ذكرى الكعبة الميدالية الفضية، وحصدت اللاعبة شما المازمي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات 100 م رجال فئة (T35/36/37)، حقّق اللاعب حاتم الزدجالي من سلطنة عمان الميدالية الذهبية، وأحرز اللاعب لوكاس لونيس بروتوناريو من اليونان الميدالية الفضية، وحصد اللاعب السعودي خالد المطيري الميدالية البرونزية، وفي مسابقات 100 م رجال فئة(T38/46/47) فاز اللاعب زكاري جينجرا من كندا بالميدالية الذهبية، وحقق لاعب نادي الثقة للمعاقين يحيى البلوشي الميدالية البرونزية، وحصد اللاعب العماني سيف النقبي الميدالية البرونزية.



وفي مسابقات 100 م رجال فئة(T44) حقق اللاعب الهندي مانوج باسكر الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب السعودي نور السانا بالميدالية الفضية، وحصد اللاعب الهندي داتاراي كيشا الميدالية البرونزية، وفي مسابقات 100م رجال فئة (T63/64) فاز اللاعب الياباني شونسوكي إيتاني بالميدالية الذهبية، وحقق مواطنة أتسوشي ياماموتو الميدالية الفضية، وحصد كوتو ماتايوشي الميدالية الفضية.

وفي مسابقات 100م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة T52، حقق اللاعب السويسري بايت بوش الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب تايلاندا بالميدالية الفضية، وحصد اللاعب الفرنسي برايس تشيسناي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات 100م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة (43/T33) فاز اللاعب الكويتي أحمد المطيري بالميدالية الذهبية، وحقق اللاعب التايلاندي شايوات راتانا الميدالية الفضية، وحصد اللاعب التونسي وليد كتيلا الميدالية البرونزية، وفي مسابقة 800م رجال فئة (T46) فاز بالميدالية الذهبية اللاعب هريستيان ستويانوف من بلغاريا.

وفي مسابقات 800م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة (53/T52)، حصد اللاعب التايلاندي بونجساكورن بايو الميدالية الذهبية، وحقق مواطنة بيشيه كرونجيت الميدالية الفضية، وحصد اللاعب مسابري أرسي الميدالية البرونزية.