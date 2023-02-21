عاشق «الشياطين الحمر» يتفوق في الجولف

دبي (الاتحاد)

تقدم الدنماركي ثوربورن أولسن 15 خطوة ليحتل المركز الخامس في ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار (السباق إلى دبي) بالشراكة مع رولكس، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعد فوزه بلقب بطولة تايلاند كلاسيك.

ويعتبر هذا اللقب السابع في مسيرة أولسن في جولة دي بي ورلد، ليحصد من خلاله 460 نقطة رفعت إجمالي رصيده إلى 779.7 نقطة هذا الموسم بالمركز الخامس لتصنيف الموسم لجولة دي بي ورلد الصادر هذا الأسبوع.

أولسن الذي حقق المركز الرابع في بطولة رأس الخيمة مطلع شهر فبراير الجاري في نادي الحمرا للجولف بالإمارات، أنهى بطولة تايلاند برصيد 24 ضربة تحت المعدل، متسلحاً بمعنويات مرتفعة، وهو الذي يتابع نتائج فريقه المفضل في كرة القدم مانشستر يونايتد الإنجليزي يحقق نتائج إيجابية أيضاً.

واستفاد الألماني بول يانيك من حصوله على المركز الثاني في بطولة تايلاند كلاسيك، ليكون صاحب أكبر خطوات التقدم في ترتيب السباق إلى دبي، بقطعه 133 خطوة نحو الأمام، ويصبح في المركز 23 هذا الموسم برصيد 342.3 نقطة.

ويتنافس اللاعبون على مدار الموسم في 39 بطولة تقام في 26 دولة، لحجز بطاقات التأهل إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل، علماً أن الموسم الحالي شهد إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.