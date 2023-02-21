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الرياضي

«طائرة السماوي» تحلق أمام خبيل وتصطدم بالأهلي

«طائرة السماوي» تحلق أمام خبيل وتصطدم بالأهلي
21 فبراير 2023 12:15

دبي (الاتحاد)
افتتح فريق بني ياس مشواره في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، بالفوز على خيبل اليمني بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من منافسات البطولة مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة الدولي بعد مواجهة قوية.
وأظهر لاعبو بني ياس تفوقاً واضحاً في المواجهة الافتتاحية، ونجحوا في التغلب على المنافس بفارق كبير بنتائج أشواط 25-13 و23-21 و25-21، وتابعوا أفضليتهم حتى صافرة النهاية.
ويلتقي «السماوي» في الثامنة من مساء اليوم نظيره الأهلي المصري في الجولة الثانية، بعد فوز الأخير على منافسه مصافي العراقي 3-0 ضمن الجولة الأولى.
وتقام البطولة العربية للأندية في مصر خلال الفترة من 20 فبراير الحالي إلى 3 مارس المقبل، وتلعب مبارياتها باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 12 نادياً بعدما تقلص عددها إثر انسحاب 4 أندية قبيل انطلاق البطولة.
ووضعت قرعة البطولة فريق بني ياس في المجموعة الثانية إلى جانب الوكرة القطري، وخيبل اليمني، ومصافي الشمال العراقي، والسيب العماني والأهلي المصري.
وأكد سالم نايف الكثيري نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي بني ياس المدير التنفيذي، أن الفوز الكبير لفريق طائرة نادي بني ياس على خيبل اليمني بثلاثية نظيفة يمثل دافعاً قوياً للاعبين في البطولة.
ودعا الكثيري، اللاعبين لإظهار ردة الفعل القوية والإيجابية في جميع المباريات، لتخطي الدور التمهيدي ومتابعة الطريق نحو المرحلة المقبلة، خاصة أن البطولة تشهد منافسة قوية من أفضل الأندية على مستوى الوطن العربي.
وتوجه الكثيري بالشكر والتقدير والامتنان إلى صالح السعدي نائب سفير الدولة لدى مصر على كلماته الملهمة للاعبين قبل المباراة، وحرصه على زيارة البعثة بعد وصولها، وتوجيهاته بتوفير جميع المتطلبات التي تعزز جاهزية نادي بني ياس للدفاع عن تطلعات الرياضة الإماراتية في البطولة العربية.

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