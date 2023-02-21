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«ذهبية دبي للبولو» تدخل المحطة الأخيرة لـ «التمهيدي»

«ذهبية دبي للبولو» تدخل المحطة الأخيرة لـ «التمهيدي»
21 فبراير 2023 12:05


دبي (الاتحاد)
تختتم يوم غد المواجهة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو والمقامة حالياً بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 8 فرق ومعدل هانديكاب 20 جول، وهو أعلي تصنيف مباريات تقام بالمنطقة، وتجمع المباراة الأولى بين فريقي غنتوت و«كلينوفا نوا كابيتال»، فيما تقام المباراة الثانية بين فريقي الإمارات و«ذئاب دبي كافو».
وتحدد نتيجة المباراتين ملامح الطريق للنهائيات، حيث من المقرر أن تبدأ مباريات ربع النهائي يوم السبت المقبل قبل نحو أسبوع من النهائي لتتويج بطل نسخة 2023، ويبحث فريق غنتوت عن الفوز الثاني في الدور التمهيدي والدخول في حسابات التأهل للأدوار النهائية، وطبقاً لنظام البطولة يتأهل الأول في كل مجموعة للدور نصف النهائي مباشرة وينتظر تصفيات بين بقية الفرق، حيث يلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وثالث الأولى مع ثاني الثانية، والفائزان يتأهلان للدور نصف النهائي، والخاسران يلعبان مع صاحبي المركز الرابع في المجموعتين على مراكز الترضية.
ويعتمد غنتوت على ناصر الشامسي وامادوري وبابلو لورينت وماركوس ارايا، والرباعي يمتلك خبرة التفوق على «كلينوفا نوا كابيتال» الوجه الجديد في البطولة، بقيادة كريم راجا ومعه فاكوندو ليورنت وبنيامين بانيللو وتوماس اريارتي.
وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكاس وتومي ومارتن، فيما يقود فريق «ذئاب دبي كافو» حبتور الحبتور ومعه كارلوس اوللا وتيدورو وكورتو.

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