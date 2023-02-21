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سيارة تسلا في انتظار جماهير «السوبر»

سيارة تسلا في انتظار جماهير «السوبر»
21 فبراير 2023 11:53

أبوظبي (الاتحاد)
ستكون الجماهير الحاضرة لمباراة كأس السوبر الإماراتي، التي ستجمع فريقي العين والشارقة مساء السبت المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر تحت شعار «السوبر إماراتي»، على موعد مع سحب على جائزة كبرى، عبارة عن سيارة تسلا «موديل Y»، مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي، الشريك الرسمي لرابطة المحترفين، والداعم الكبير في نجاح جميع المسابقات.
وستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بالسحب على التذاكر الإلكترونية الممسوحة، للفوز بالجائزة الكبرى بعد نهاية المباراة، وسيتم تسليم السيارة للمشجع المحظوظ في أرض الملعب قبل مراسم تتويج الفريق البطل.

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