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يونايتد يرفع أسعار التذاكر لأول مرة منذ 11 موسماً

يونايتد يرفع أسعار التذاكر لأول مرة منذ 11 موسماً
21 فبراير 2023 10:51

 
لندن (رويترز) 

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قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه سيرفع أسعار تذاكر حضور مبارياته للبالغين في الموسم القادم بنسبة خمسة بالمئة، بعدما ظل السعر ثابتاً خلال المواسم 11 الأخيرة.
وأضاف يونايتد أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكلفة استضافة المباريات التي زادت بنسبة 40 بالمئة في السنوات الخمس الماضية و11 بالمئة في آخر 12 شهراً.
وقال النادي في بيان: «الزيادة المتواضعة في السعر لموسم 2023-2024 ضرورية لتمكين النادي من العمل على أساس مستدام، لقد أبقينا ارتفاع الأسعار أقل بكثير من المعدل الحالي للتضخم.. أسعار التذاكر في أولد ترافورد، جنباً إلى جنب مع أسعار الطعام والشراب في يوم المباراة، ستظل من بين أكثر الأسعار المعقولة في الدوري الممتاز».
وأضاف النادي أن أسعار التذاكر الموسمية لمن هم دون 16 عاماً وللصغار ستبقى كما هي، مع استمرار الخصم بنسبة 50 بالمئة لحاملي التذاكر الموسمية لمن هم 65 عاماً أو أكثر.
وتدرس عائلة جليزر الأميركية المالكة للنادي بيعه مع تلقيها عروض شراء مؤكدة من شركة إنيوس المملوكة لجيم راتكليف الملياردير البريطاني وجهات قطرية. 

مانشستر يونايتد
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