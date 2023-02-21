زفيريف يلعب أخيراً بدون ألم بعد كابوس الإصابة



الدوحة (رويترز)

قال ألكسندر زفيريف إنه لعب أخيراً بدون أي ألم ويستمتع بالتنس مرة أخرى، بعد إصابة خطيرة في الكاحل ومضاعفات لاحقة أثرت على موسمه العام الماضي، وخضع زفيريف (25 عاماً) لعملية جراحية في أربطة الكاحل، بعد إصابة تعرض لها خلال قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام رافائيل نادال في يونيو العام الماضي.

وتأخرت عودة الألماني مرة أخرى في سبتمبر الماضي بعد إصابته بمشكلة في العظام وعقب عودته للمنافسة في ديسمبر، خسر زفيريف بالدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي وروتردام الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قال وصيف بطل أمريكا المفتوحة 2020: إنه أصبح الآن خالياً من مشاكل الإصابة.

وقال زفيريف للصحفيين في الدوحة: «ليس لدي ذلك في ذهني. قبل أسابيع قليلة كنت ما زلت أتلقى إشارات من قدمي. إنها في الاتجاه الصحيح، وأشعر أنني أستطيع اللعب بحرية تامة الآن.

»شعرت بهذه الطريقة في روتردام. أعتقد أنني لعبت في روتردام بشكل أفضل بكثير مما فعلت في الأسابيع السابقة، على الرغم من خسارتي في الدور الثاني، أتطلع إلى الأسابيع القليلة المقبلة، وآمل أن تتحسن الأمور بشكل تدريجي«.

وقال زفيريف، الذي سيواجه آندي موراي في الدور الثاني بالدوحة اليوم: إن احتمال الابتعاد عن الملاعب لأشهر بسبب مشكلة في العظام كان من الصعب تخيله، لكن الحصول على راحة من المنافسات كان بالضبط ما يحتاجه.

وقال المصنف الثاني عالمياً سابقاً: »حزمت حقائبي وذهبت في عطلة. لم أقم بأي إعادة تأهيل، لقد ساعدني ذلك كثيراً، لأن قدمي كانت بحاجة إلى الراحة. كنت أحاول بشدة أن أعود، وربما فعلت كثيراً. كان هذا في الماضي الآن، ونأمل أن نتطلع إلى الأمام دون أي مشاكل".