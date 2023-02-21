ليفربول ليس للبيع



ليفربول (أ ف ب)

نفى مالك ليفربول، الملياردير الاميركي جون هنري، أن النادي الانجليزي العملاق مطروح للبيع رغم البحث عن استثمارات جديدة فيه، وقالت مجموعة فينوي الرياضية (فينوي سبورتس جروب - أف أس جي)، المملوكة من هنري، في نوفمبر الماضي إنها «ستدرس استثمار مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كنادٍ»، وأثار ذلك تكهنات بشأن طرح بطل إنجلترا 19 مرة للبيع على غرار غريمه الازلي مانشستر يونايتد.

قال هنري لصحيفة «بوسطن سبورتس»: «أعلم أنه كان هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول نادي ليفربول، لكني ألتزم بالحقائق، أضفينا طابعًا رسميًا بسيطًا على عملية مستمرة. هل سنبقى في إنجلترا إلى الأبد؟ لا. هل نبيع ليفربول؟ لا. هل نتحدث مع مستثمرين بشأن ليفربول؟ نعم»، وأردف «هل سيحدث شيء؟ أعتقد ذلك، لكنها لن تكون عملية بيع. هل بعنا أي شيء خلال العشرين عامًا الماضية؟».

دفعت أف أس جي التي تملك أيضًا عملاق البيسبول الاميركي بوسطن ريد سوكس، 300 مليون جنيه إسترليني (361 مليون دولار) للاستحواذ على ليفربول قبل 13 عامًا.

وتقدّر مجلة فوربس راهنًا قيمة النادي بحوالي 4.5 مليار دولار أميركي.

ومن المتوقع أن يصبح مانشستر يونايتد أغلى نادي كرة قدم في التاريخ في حالة اكتمال بيع الشياطين الحمر في الأشهر المقبلة.