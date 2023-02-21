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الرياضي

توماس توخيل على «رادار» الـ «بي إس جي»

توماس توخيل على «رادار» الـ «بي إس جي»
21 فبراير 2023 09:53

أنور إبراهيم (القاهرة) 
في الوقت الذي أصبح فيه مستقبل الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان «على المحك» ويرتبط على الأرجح بنتيجة مباراة بايرن ميونيخ الألماني في عودة دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، كشفت صحيفة «إيفيننج ستاندارد» النقاب عن أن إدارة النادي الباريسي على استعداد لـ «جس نبض» الألماني توماس توخيل من أجل العودة إلى «دكة المدربين» في «حديقة الأمراء».
وقالت إن سان جيرمان على استعداد للاعتراف بخطأة عندما أقال هذا المدرب من قبل خلال فترة ولايته الأولى، رغم نجاحه في الوصول إلى نهائي «الأبطال» وخروجه على يد بايرن ميونيخ بهدف لكينحسلي كومان لاعب سان جيرمان السابق. 

وأشارت الصحيفة إلى أن توخيل مازال مهتماً من الناحية النظرية بالعودة إلى باريس، ولكنه لن يأتي إلا في إطار توافر بعض «الضمانات» التي تمكنه من النجاح في مهمته، أبرزها عدم التدخل في عمله كمدير فني، وحمايته من سطوة بعض نجوم الفريق، ومنحه حرية التعامل فيما يتعلق بالنشاط في سوق الإنتقالات. 

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وأوضحت الصحيفة إن توخيل سيكون سعيداً بالتعامل مع لوي كامبوس المدير الرياضي للفريق الذي حل محل البرازيلي ليوناردو الذي كان أحد أسباب رحيل المدرب الألماني.
ولا يرتبط توخيل بأي نادٍ منذ إقالته من تشيلسي الإنجليزي في سبتمبر 2022، وأصبح متاحاً وجاهزاً لاستئناف العمل، ولكنه يبحث عن نادٍ ينافس على البطولات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وليس أي نادٍ، إذ أنه رفض بالفعل تدريب أحد أندية الوسط في الدوري الإنجليزي«البريميرليج» من دون أن تكشف الصحيفة عن اسمه. 

توماس توخيل
تشيلسي
باريس سان جيرمان
الدوري الإنجليزي
الدوري الفرنسي
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