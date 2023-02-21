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إنقاذ طاقم سفينة بعد اصطدامها بسمكة وزنها 70 كيلوجراماً في أستراليا !

إنقاذ طاقم سفينة بعد اصطدامها بسمكة وزنها 70 كيلوجراماً في أستراليا
21 فبراير 2023 09:33

نجح رجال الإنقاذ في إنقاذ طاقم سفينة صيد قبالة الساحل الشرقي لأستراليا بعد أن اصطدمت سمكة "بلاك مارلن" تزن 70 كيلوجراما بمحركها وأحدثت ثقبا به.

وقال ربان سفينة الصيد الخاصة التي يبلغ طولها 7ر6 متر إن الطاقم قام باصطياد السمكة في حوالي الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد عندما استدارت السمكة واصطدمت بالسفينة التي كانت على بعد حوالي 32 كيلومترا قبالة تورا هيد في جنوب نيو ساوث ويلز.

وأضاف: "كنا نقاتلها وانعطفت واصطدمت بالمحرك .. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة". وتابع: "لقد كان شيئا فظيعا".

وقال رجال الإنقاذ إن السمكة اصطدمت بمحرك السفينة وأحدثت ثقبا في غلافه القماشي مما أدى إلى تعطيل قوته.

وقال قائد وحدة الإنقاذ البحري في ميريمبولا بيل بليكمان، الذي كان جزءاً من الطاقم الذي سحب سفينة الصيد إلى اليابسة: "لقد كانت عملية إنقاذ غير عادية".

وأضاف بليكمان: "لقد تعرضت لحادثين متعلقين بأسماك القرش على مر السنين حيث هاجمت المراوح ، لكن لم تعطل سمكة مارلين أبداً سفينة".

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