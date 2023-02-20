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إيدرسون: هذا ما ينقص السيتي

إيدرسون: هذا ما ينقص السيتي
21 فبراير 2023 00:45

مانشستر (رويترز)

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قال إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، إن فريقه يضع نصب عينيه الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى، وذلك قبل مواجهة لايبزج الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للبطولة، مضيفاً أن اللقب الذي لا يزال يراوغه "هو ما يحتاجه النادي".
ولم يفز سيتي بأعرق مسابقة للأندية الأوروبية من قبل، وودع البطولة في الموسم الماضي من قبل النهائي بعد الخسارة أمام ريال مدريد، كما خسر النهائي ضد تشيلسي عام 2021.
وبسؤاله عن رغبة سيتي في الفوز بدوري الأبطال، قال الحارس البرازيلي إيدرسون لموقع الاتحاد الأوروبي "اليويفا" عبر الإنترنت: "هذا هو هدفنا الرئيسي. نحاول الفوز وسنواصل ذلك.
"نحن قادرون على الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب هذا العام. نملك مجموعة رائعة من اللاعبين أصحاب المهارات وهذا يظهر كيف تطور النادي في آخر خمس أو ست سنوات مع الفوز بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية وكأس الاتحاد ودرع المجتمع.
"هذا اللقب هو ما يحتاجه النادي واللاعبون والمدرب بيب جوارديولا أيضاً".
وواجه سيتي نظيره لايبزيج في دور المجموعات العام الماضي، وقال إيدرسون إن أبطال الدوري الإنجليزي على دراية بخطورة المنافس الألماني.
وأضاف "إنه فريق رائع ولديه عناصر جيدة. لذا علينا أن نكون في كامل الاستعداد. أتمنى أن نكون قادرين على اللعب بشكل رائع لكنها لن تكون مباراة سهلة لأن دوري الأبطال لا يعرف مواجهات سهلة". 

مانشستر سيتي
لايبزج
دوري أبطال أوروبا
إيدرسون
تشيلسي
ريال مدريد
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