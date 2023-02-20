ليفربول والريال.. كبار الأبطال في «مهمة الإنقاذ»

باريس (أ ف ب)

يُمني ليفربول، الوصيف، النفس بتأكيد صحوته في مهمته الثأرية من ضيفه ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، عندما يستضيفه اليوم في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يطمح نابولي الإيطالي إلى مواصلة مشواره الرائع في المسابقة، عندما يحل ضيفاً على اينتراخت فرانكفورت الألماني.

واستعاد ليفربول توازنه هذا الأسبوع بفوزين على حساب جاره إيفرتون ومضيفه نيوكاسل بنتيجة واحدة (2-صفر)، منعشاً آماله مجدداً في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

وقلص ليفربول الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، علماً أن رجال المدرب الألماني يورجن كلوب يملكون مباراة مؤجلة.

وكان ليفربول، الفائز باللقب ست مرات، سيحقق المزيد من التتويجات في المسابقة القارية الأم في عهد كلوب، لو لم يكن ريال مدريد في طريقه.

وتغلب العملاق الإسباني على ليفربول في نهائي 2018، وأقصاه في ربع نهائي 2021، وتغلب عليه في نهائي الموسم الماضي 1-صفر.

ولم يتغلب ليفربول على ريال مدريد منذ ثمن نهائي عام 2009، حين فاز عليه ذهاباً وإياباً (1-صفر في مدريد و4-صفر في أنفيلد).

وكانت خسارة العام الماضي مؤلمة بشكل خاص في نهاية مطاردة «الريدز» للرباعية التاريخية، فاكتفى في نهاية المطاف بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ما تسبب في معاناة لاعبيه ذهنياً وبدنياً هذا الموسم.

ودفع ليفربول ثمن ذلك غالياً في الموسم الحالي بفقدانه لقبي الكأسين المحليين وابتعاده كثيراً عن المنافسة على لقب الدوري، وبالتالي فإن الإطاحة بالنادي الملكي ستكون بمثابة تضميد للجراح ونهضة نحو المباراة النهائية المقررة في إسطنبول، مسرح الفوز التاريخي للنادي على ميلان الإيطالي في نهائي 2005.

من جهته، يدخل النادي الملكي مباراة الغد وفي جعبته أربعة انتصارات متتالية ومنتشياً بتتويجه بطلاً لمونديال الأندية في المغرب.

وتكتسي المسابقة القارية العريقة أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الملكي وقد تكون المنقذ الوحيد لموسمه، حيث يتخلف بفارق ثماني نقاط عن برشلونة في الليجا وينتظره كلاسيكو (ذهاباً وإياباً) مع الأخير في نصف نهائي مسابقة كأس الملك المحلية.

ويعتبر لقاء ليفربول باكورة سبع مواجهات متتالية ستحدد إلى حد كبير مصير رجال أنشيلوتي، حيث يستقبلون أتلتيكو مدريد السبت المقبل في الليجا، ثم برشلونة في الثاني من الشهر المقبل في ذهاب مسابقة الكأس المحلية، ويواجهون بعدها المضيف ريال بيتيس والضيف إسبانيول في الدوري، ثم الضيف ليفربول في إياب دوري الأبطال، ويخوضون إياب كلاسيكو الدوري أمام برشلونة ثم إياب الكأس أمام الأخير.

وأراح أنشيلوتي قائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة السبت في رحلته إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا (2-صفر) «إنه متعب قليلاً ونفضّل أن يتعافى بشكل جيد من أجل مباراة الثلاثاء».

في المقابل، يأمل أنشيلوتي في تعافي لاعبي الوسط الألماني توني كروس والفرنسي أوريليان تشواميني من نزلة برد.

وتنتظر نابولي رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ألمانيا لمواجهة آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي.

ويقدم الفريق الجنوبي موسماً رائعاً محلياً، حيث يبتعد 15 نقطة في الصدارة وقارياً ببلوغه ثمن النهائي بخمسة انتصارات في دور المجموعات الذي أنهاه أمام ليفربول الوصيف، وبالتالي يسعى إلى مواصلة نجاحاته.

ويعول نابولي على قوته الهجومية الضاربة «20 هدفاً في المسابقة» بقيادة النيجيري فيكتور أوسيمهن هداف الكالتشيو «18 هدفاً» والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لرد دين قديم إلى فرانكفورت الذي أطاح بالفريق الجنوبي من الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1994-1995 بالفوز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة (1-صفر).

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فرانكفورت الذي يبلي البلاء الحسن في مواجهة الكبار، والدليل إقصاؤه لبرشلونة الإسباني من ربع نهائي مسابقة يوروبا ليج الموسم الماضي في طريقه إلى اللقب.