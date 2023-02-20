«الفرسان» يودع «الآسيوية»



مراد المصري (دبي)



خسر شباب الأهلي أمام الهلال السعودي 1 - 3 في المباراة التي أُقيمت ليلة أمس على استاد الجنوب في قطر في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليودع «الفرسان» المسابقة، ومعه تنتهي المشاركة الإماراتية بوصفه كان الممثل الوحيد لكرتنا المتبقي في المسابقة.

سجل عمر خربين هدف شباب الأهلي الوحيد في الدقيقة 86، فيما سجل أهداف الهلال إيجالو في الدقيقة 17، وجانج في الدقيقة 73، وفييتو في الدقيقة 80.

ولم تعكس النتيجة مجريات اللقاء، حيث حاول شباب الأهلي ووصل لمرمى منافسه، وأهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وتحديداً محاولتين من يحيى الغساني في الشوط الأول كانتا كفيلتين بتغيير معالم اللقاء.

وبحسب تعليمات البطولة، فإن كل فريق بإمكانه إشراك أربعة لاعبين أجانب فقط، فدفع البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي بالرباعي السوري عمر خربين، والأرجنتيني كارتابيا، والإيراني أحمد نور، والأوزبكي جانيف، فيما اعتمد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على الرباعي النيجيري إيجالو، والأرجنتيني فيتو، والفرنسي ماريجا، والكوري جانج.

بادر الهلال للهجوم في الدقائق الأولى، وجاءت تسديدة من فيتو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ماجد ناصر بنجاح في الدقيقة الخامسة.

دخل شباب الأهلي أجواء اللقاء بعد ذلك، وانفرد كارتابيا بالحارس عبدالله المعيوف قبل أن يعلن الحكم عن تسلل في الدقيقة العاشرة.

سنحت أول فرصة حقيقية للتسجيل بعد هجمة منظمة وصلت بها الكرة إلى يحيى الغساني الهارب من الرقابة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة عالية فوق المرمى في الدقيقة 14.

ودفع شباب الأهلي ثمن إهدار هذه الفرصة، بعدما استقبل الهدف الأول بتسديدة متقنة من إيجالو في الدقيقة 17.

انتظر شباب الأهلي للقيام برد فعل، حتى جاءت تسديدة جانيف من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهلال في الدقيقة 35، ثم تصدى الحارس عبدالله المعيوف لرأسية الغساني بمواجهة المرمى في الدقيقة 44.

جاءت انطلاقة الشوط الثاني متكافئة بين الفريقين، واكتسب شباب الأهلي المزيد من الثقة مع مرور الوقت، وجاءت ركلة حرة مباشرة سددها عمر خربين متقنة، لكن الحارس المعيوف تصدى لها في الدقيقة 67.

وعلى عكس مجريات اللعب، اقتنص جانج مدافع الهلال الهدف الثاني بعد رأسية اصطدمت بالمرة الأولى بالعارضة لتعود إليه ويحولها برأسه داخل الشباك في الدقيقة 73.

ثم ضاعف فيتو تقدم الهلال بعد متابعة كرة سالم الدوسري أمام المرمى في الدقيقة 80، وقلص عمر خربين الفارق لشباب الأهلي بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86، وتصدى القائم لتسديدة من خربين في الوقت المحتسب بدل الضائع.