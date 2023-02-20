الشارقة يحصد ذهبية «المحدب» في دوري القوس والسهم

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار أمس الأول على منافسات المرحلة الرابعة لدوري القوس والسهم لموسم 2022-2023، بمشاركة 147 لاعباً ولاعبة، من 13 نادياً، على الملاعب الخارجية لنادي الحمرية، وفاز نادي الشارقة بذهبية فئة الرجال في القوس المحدب عن طريق اللاعب عيسى سليمان، وأحرزت سنيهال ديواكار من نادي دبي أرجرز ذهبية فئة السيدات.

وتوج فيشنو ناريام بولي من أكاديمية مشرف بذهبية القوس المركب رجال، فيما نالت موهيني باتل من نادي دبي أرجرز ذهبية السيدات، وهيا غانم من نادي أبوظبي للقوس والسهم ذهبية القوس الأولمبي (تحت 16 سنة).

وأحرز أحمد النقبي من نادي الثقة للمعاقين الميدالية الذهبية في عمومي الرجال لفئة القوس المركب، ونال عبدالله المنصوري من نادي خورفكان الذهبية في منافسات (تحت 16 سنة)، ونال زميله محمد السيد الذهبية لمنافسات (تحت 14 سنة).

وشهدت منافسة تحت 12 سنة بنين قوس مركب فوز مايد الحمادي من نادي خورفكان بالذهبية، ونال حسن الريسي من نادي الشارقة ذهبية (تحت 16 سنة) قوس محدب.

وتوج نادي الشارقة بذهبية (تحت 14 سنة) بنين قوس محدب عن طريق اللاعب علي رانجابي، وتوجت هدى العلي من نادي الفجيرة للفنون القتالية بذهبية تحت 14 سنة بنات قوس محدب، ومنصور الكتبي من نادي المدام الثقافي الرياضي بذهبية تحت 12 سنة بنين قوس محدب.

ونالت اللاعبة روضة الكعبي من نادي سيدات الشارقة ذهبية فئة (تحت 12 سنة) بنات قوس محدب، وفازت مريم الأحمد من نادي أبوظبي للقوس والسهم بذهبية القوس المحدب (تحت 18 سنة)، وحصة العوضي من نادي سيدات الشارقة بذهبية القوس المحدب سيدات (تحت 21 سنة)، وناصر السدراني من نادي الفجيرة للفنون القتالية بذهبية القوس المحدب (تحت 18 سنة).

وتوّج اللاعب رحمة الشامسي من نادي الحمرية بذهبية (تحت 21 سنة) رجال في القوس المحدب، ونال سيف اليماحي من نادي خورفكان ذهبية القوس المركب (تحت 18 سنة).

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، أن بطولة الدوري تعزز الاستراتيجية المستقبلية التي يتبناها مجلس الإدارة لرفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع رايات الدولة في المحافل الخارجية.

وأشاد الكعبي بالمشاركة المتميزة لأصحاب الهمم في الدوري، وإظهار المستويات الجيدة، حيث ترسخ هذه المشاركة الكثير من المعطيات المرتبطة بالتطور الذي تشهده اللعبة، وسط هذه الفئة التي تجد من مجلس الإدارة وجميع القائمين على أمر اللعبة كل الاهتمام والمتابعة والدعم.