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دوري الإمارات للصيد بالصقور يزيح الستار عن البطل اليوم

دوري الإمارات للصيد بالصقور يزيح الستار عن البطل اليوم
21 فبراير 2023 02:05

مصطفى الديب (أبوظبي)

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تختتم اليوم منافسات بطولة دوري الإمارات للصيد بالصقور، حيث يستضيف نادي أبوظبي للصقارين الجولة التاسعة والأخيرة لفئة العامة، كما تقام الجولة الخامسة والأخيرة أيضاً لفئة أصحاب السمو الشيوخ.
وينتظر أن يعلن بطل الدوري هذا المساء في ظل منافسة شرسة على صعيد الفئتين ويتنافس أكثر من فريق على اللقب، ففي فئة العامة ينفرد ميدان بالصدارة برصيد 24 نقطة، بعد التألق في الجولة الثامنة وتحقيق فوز كاسح على فريق مربان برباعية نظيفة، ويحل ثانياً في الترتيب العام فريق دبي الذي يمتلك 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر، فيما يمتلك ند الشبا 21 نقطة أيضاً، لكن دبي يتفوق في رصيد الأهداف، وفي المركز الرابع يحل فريق الفرسان برصيد 18 نقطة، وخامساً يأتي حبشان برصيد سبع نقاط وبنفس الرصيد يحل الوسطي سادساً، وكذلك يمتلك فريق القدرة نفس الرصيد في المركز السابع بفارق الأهداف، وفي المركز الثامن يأتي فريق النخرة بسبع نقاط أيضاً، وتاسعاً يأتي نوماس بعد أن جمع خمس نقاط في رصيد، وفي المركز العاشر يحل مربان برصيد خال من النقاط.
وفي منافسات فئة أصحاب السمو الشيوخ، ينفرد «إف 3» بالصدارة برصيد 12 نقطة، فيما يحل ثانياً «واي أل إس» برصيد 8 نقاط، وثالثاً يأتي «إف 3 إس» برصيد سبع نقاط، ورابعاً يحل النوف برصيد أربع نقاط، ويحتل المركز الخامس «إم 7» برصيد ثلاث نقاط، وفي المركز الأخير يأتي الظفرة برصيد خال من النقاط.

دوري الإمارات للصيد بالصقور
الإمارات
الصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
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