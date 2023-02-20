الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رالي أبوظبي يدشن نسخته الـ 32 السبت المقبل

رالي أبوظبي يدشن نسخته الـ 32 السبت المقبل
21 فبراير 2023 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
6% انخفاض معدلات الطلاق في أبوظبي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يُقام رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثانية والثلاثين من 25 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل. 
واحتشدت مجموعة كبيرة تضم أكثر من 150 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي، واستمر وصول فرق الراليات من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي، حيث شرعوا بالاستعداد لخوض غمار هذه المغامرة الصحراوية المنتظرة.
 وأعلنت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، عن القائمة النهائية للمشاركين التي زادت بنسبة 35% منذ العام الماضي، بعد تشجيع المواهب المتمرسة والصاعدة للمنافسة في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية لعام 2023.
ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الرالي، ارتفعت وتيرة الترقب لمنافسات صحراوية مثيرة في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.
وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نثمن الدعم الكبير من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورعايته الكريمة لمنافسات النسخة 32 من رالي أبوظبي الصحراوي، التي تأتي امتداداً لمسيرة أبوظبي الرائدة في استضافة نخبة الفعاليات الرياضية العالمية، لتصبح الوجهة الأمثل لأفضل رياضيي العالم.
وتابع: نحن في مجلس أبوظبي الرياضي نولي أهمية كبرى لتسخير كل الإمكانات ومقومات النجاح لرالي أبوظبي الصحراوي، بمشاركة نخبة من ألمع السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من أهمية ودور الرالي في تسليط الضوء على التضاريس الصحراوية في منطقة الظفرة، ما يوفر تجربة قيادة مختلفة وصعبة على الطرقات الوعرة الغنية بالمناظر الطبيعية الخلابة والكثبان الرملية الذهبية.
 واستقطب رالي أبوظبي هذا العام نخبة من أبرع السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، الذين سيشاركون في التحدي الكبير بين الإنسان والآلة على أكثر الدروب والتضاريس الصحراوية روعة في أجندة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية هذا العام.

رالي أبوظبي
أبوظبي
رالي أبوظبي الصحراوي
الظفرة
آخر الأخبار
أشخاص بعد وقوع زلزال في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي بتركيا مساء أمس
عربي ودولي
قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
اليوم 07:25
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©