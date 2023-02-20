رالي أبوظبي يدشن نسخته الـ 32 السبت المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يُقام رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثانية والثلاثين من 25 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل.

واحتشدت مجموعة كبيرة تضم أكثر من 150 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي، واستمر وصول فرق الراليات من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي، حيث شرعوا بالاستعداد لخوض غمار هذه المغامرة الصحراوية المنتظرة.

وأعلنت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، عن القائمة النهائية للمشاركين التي زادت بنسبة 35% منذ العام الماضي، بعد تشجيع المواهب المتمرسة والصاعدة للمنافسة في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية لعام 2023.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الرالي، ارتفعت وتيرة الترقب لمنافسات صحراوية مثيرة في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نثمن الدعم الكبير من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورعايته الكريمة لمنافسات النسخة 32 من رالي أبوظبي الصحراوي، التي تأتي امتداداً لمسيرة أبوظبي الرائدة في استضافة نخبة الفعاليات الرياضية العالمية، لتصبح الوجهة الأمثل لأفضل رياضيي العالم.

وتابع: نحن في مجلس أبوظبي الرياضي نولي أهمية كبرى لتسخير كل الإمكانات ومقومات النجاح لرالي أبوظبي الصحراوي، بمشاركة نخبة من ألمع السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من أهمية ودور الرالي في تسليط الضوء على التضاريس الصحراوية في منطقة الظفرة، ما يوفر تجربة قيادة مختلفة وصعبة على الطرقات الوعرة الغنية بالمناظر الطبيعية الخلابة والكثبان الرملية الذهبية.

واستقطب رالي أبوظبي هذا العام نخبة من أبرع السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، الذين سيشاركون في التحدي الكبير بين الإنسان والآلة على أكثر الدروب والتضاريس الصحراوية روعة في أجندة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية هذا العام.