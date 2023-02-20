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الناموس لـ«غاير» و«شباب صحار» في «تجديف أبوظبي»

الناموس لـ«غاير» و«شباب صحار» في «تجديف أبوظبي»
21 فبراير 2023 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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فاز القارب «شباب صحار» الذي تملكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية، بناموس الشوط الثاني «الفطيسي» باللون الأخضر في سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي جرت منافساته أمس على كورنيش أبوظبي لمسافة 4 أميال بحرية، ونظمه نادي تراث الإمارات ضمن مشاركته في فعاليات مهرجان التراث البحري، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
وحصل «شباب صحار» بقيادة النوخذة محمد صالح راشد الغيثي، والسكوني إبراهيم صالح الغيثي، على المركز الأول بين 15 قارباً شاركت في الشوط، فيما حصل على المركز الثاني القارب «ناهل» لسعيد علي مطر الشامسي، بقيادته، والسكوني خليفة علي الرميثي، فيما جاء ثالثاً القارب «الرمس» للشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة عبدالله أحمد عبدالرحمن المنصوري، والسكوني حسن بدر حسن المنصوري.
وكانت منافسات الشوط الأول باللون الأحمر الذي يحمل اسم جزيرة «السمالية»، قد جرت مساء «السبت» وفاز به القارب «غاير» لجمعية الجزيرة الحمراء للفنون الشعبية برأس الخيمة، بقيادة النوخذة جابر محمد جابر الحمادي، والسكوني عامر محمد محمد، فيما حل في المركز الثاني القارب «الكوس» لسمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة علي أحمد خميس النون، والسكوني حميد فارس المسماري، وجاء ثالثاً القارب «الفجيرة» للشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة سيف خلف صالح المطري والسكوني ناصر خلفان الكندي.

الرياضات البحرية
سباق أبوظبي لقوارب التجديف
أبوظبي
كورنيش أبوظبي
نادي تراث الإمارات
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