أبوظبي والنصر في صدارة دوري الشباب والإناث للدراجات

الشارقة (الاتحاد)

فاز مارك أجنت، دراج نادي النصر بسباق الحمرية للدراجات للشباب لمسافة 60 كم، الذي أقيم في ختام سباقات الدوري المحلي للشباب والإناث بمشاركة 59 دراجاً من 16 نادياً، بتنظيم اتحاد الدراجات وبتواجد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية خليفة بن عمير.

وحقق مارك أجنت الصدارة، بزمن 1.34:32 ساعة، وبمعدل سرعة 38.16 كم في الساعة، وحل في المركز الثاني نيكولاي أسيموفيش من نادي أبوظبي والثالث محمد عبيد العليلي من نادي الحمرية.

وفي سباق الشابات، فازت ماي شانينجز، لاعبة نادي أبوظبي بالمركز الأول، ثم مروة كاهور لاعبة نادي النصر والثالث ريناد اليافعي، من نادي أبوظبي، أما آخر النتائج فكانت لسباق الإناث وشهدت فوز صبا الراعي لاعبة نادي النصر بالمركز الأول بتحقيق زمن 1.21.23 ساعة، وبمعدل سرعة 33.23 كم في الساعة، وحلت في المركز الثاني دينا أهلاي من نادي أبوظبي وفي المركز الثالث شيخة عيسى من نادي النصر.

وعقب السباق، قام خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة بتكريم الفائزين، وأشاد بالمستوى المتميز للأندية ورغبتها في المشاركة والتواجد في السباقات، وهو ما أدى إلى زيادة قاعدة المشاركين في سباقات الدراجات وتواجد سباقات تخطى عدد المشاركين فيه 160 دراجاً من فئة الأشبال والناشئين.