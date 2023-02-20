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الدوري العالمي للكاراتيه في مؤتمر صحفي

الدوري العالمي للكاراتيه في مؤتمر صحفي
21 فبراير 2023 02:05

دبي (الاتحاد)

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كاراتيه الشارقة «وصيف» العرب

يعقد اتحاد الكاراتيه مؤتمراً صحفياً صباح اليوم بنادي الفجيرة للفنون القتالية لعرض تفاصيل بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين، وفئة تحت 14 و21 عاماً، والذي يقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الجاري. وعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً مهماً بنادي ضباط شرطة دبي برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور راشد آل علي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، والمهندس حميد شامس، الأمين العام.

اتحاد الكاراتيه
الكاراتيه
الدوري العالمي للكاراتيه
نادي الفجيرة للفنون القتالية
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