الإمارات يتخطى غنتوت في «ذهبية دبي للبولو»

دبي (الاتحاد)

حقق فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الفوز على فريق غنتوت بنتيجة 12-8 في مباراة أشبه بنهائي مبكر في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس دبي الذهبية للبولو المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، فيما في المباراة الثانية للمجموعة نفسها خطف ذئاب دبي كافو الفوز من «كلينوفا نوا كابيتال» بفارق هدفين 7-5، ووصل عدد الأهداف المسجلة حتى الآن 140 هدفاً خلال 8 مباريات.

وتشهد المجموعة الثانية اليوم، مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي فريقا بنجاش ومهرة ومجموعة أياكس للاستثمار والحبتور أيفزا وأيه إم.

أما عن تفاصيل المواجهة الأقوى في البطولة، فقد واصل فريق الإمارات تألقه بالفوز الثاني، بعدما فاز في الجولة الأولى على كلينوفا، ويعد الأقوى هجوماً ودفاعاً، حيث سجل 25 هدفاً، بينما دخل مرماه 12 هدفاً.

ورغم تقدم غنتوت 2-1 في الشوط الأول، إلا أن الإمارات رد بقوة وتقدم 5-2 في الشوط الثاني، ثم 10-3 في الشوط الثالث، واستمر فريق غنتوت في تسجيل هدف واحد في كل شوط، حيث وصلت النتيجة إلى 12-4، وحاول غنتوت العودة في الشوط الخامس والأخير، وسجل 4 أهداف لم تسعفه للعودة للمباراة ليحسم الإمارات النتيجة لمصلحته 12-8.

وفي مباراة ذئاب دبي، كافو و«كلينوفا نوا كابيتال»، نجح فريق «الذئاب» في التحكم بإيقاع اللعب منذ البداية وفرض أسلوب لعبه، وأنهى الشوط الأول 3-0 والثاني 5-0 والثالث 6-1، ثم 6-2 في الرابع وحسمها لمصحته 7-5.