شباب الشارقة لليد.. «سوبر 14»



رضا سليم (دبي)

توج فريق الشارقة بكأس سوبر الشباب لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ النادي، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق العين، بنتيجة 38-37، في المباراة النهائية التي جرت بينهما بصالة نادي الجزيرة، ليواصل شباب «الملك» احتكارهم للقب كأس السوبر بـ 14 بطولة من أصل 20 نسخة للمسابقة، كما نجحوا في الجمع بين لقبي كأس السوبر وبطولة الدوري العام للموسم الرابع على التوالي.

وتسيطر فرق اليد الشرقاوية على ألقاب كرة اليد في جميع المراحل حتى الآن، وهو اللقب السادس على مستوى بطولات الرجال أو المراحل السنية هذا الموسم، وذلك عقب فوز الفريق الأول بكأس السوبر وكأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة، وعلى مستوى المراحل، الفوز بدوري الناشئين.

حضر مراسم التتويج، فيصل حسين الطواش، رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد اليد، بحضور علي المرزوقي، مدير فريق رجال الشارقة لكرة اليد، وعبد الله الكعبي، مشرف كرة اليد بنادي العين، وخميس السويدي، إداري منتخب اليد.