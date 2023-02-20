ميرلير بطلاً للمرحلة الأولى من طواف الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

حقق البلجيكي تيم ميرلير من فريق «سودال كويك ستيب» البلجيكي، فوزاً صعباً في مرحلة «بريسايت» الأولى من النسخة الخامسة من طواف الإمارات «السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط»، على نخبة من الدراجين المرشحين للفوز، في مقدمتهم الأسترالي كاليب إيوان، والبريطاني مارك كافنديش.

وانتزع تيم ميرلير لقب المرحلة الأولى بعد فارق زمني ضئيل جداً بينه والأسترالي كاليب ايوان من فريق (لوتو دستني) البلجيكي، بعد أن أنهى السباق البالغ مسافته 151 كم، في زمن قدره 3:17:35 ساعة، فيما حل أسطورة سباقات الدراجات الهوائية البريطاني مارك كافنديش دراج فريق (أستانا كازاكستان) ثالثاً.

وحصد تيم ميرلير قميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر الذي ترعاه (الشركة العالمية القابضة) والذي يستحقه متصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر الذي ترعاه (وكالة التجارة الإيطالية) للمتصدر بالنقاط، بينما حصل لوك بلاب من فريق اينوس جرانديريس على القميص الأبيض الذي ترعاه (شركة النخيل) ويقدم لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، وعلى القميص الأسود برعاية (أبوظبي إكسبيرينس) الذي يقدم لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

وتقام المرحلة الثانية من الطواف، يوم غد، في العاصمة أبوظبي، وبرعاية «موانئ أبوظبي»، حيث تبلغ مسافتها 17.3 كم، بنظام سباق ضد الساعة للفرق، ويستضيف ميناء خليفة منافسات هذه المرحلة في مسار سريع جداً ولا يتضمن سوى منعطفات قليلة ودورتين على شكل حرف U، حيث يتميز المسار بعرضه وتسطحه، ما يسمح للدراجين العالميين من تحقيق أزمنة جيدة بالمحافظة على السرعات العالية.

توج الفائزين كل من عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وإبراهيم المرر مدير مكتب التنسيق الحكومي بديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وإكسدونغ تشو رئيس قسم التكنولوجيا في شركة بريسايت، وأحمد إبراهيم مدير التسويق في الشركة العالمية القابضة، واللواء سعيد المنصوري ممثل شرطة الظفرة، وخالد الشحي المدير التنفيذي للمشتريات في شركة النخيل، وطالب الشريفي نائب مدير المرور والدوريات بمنطقة الظفرة.

من جهته قال تيم ميرلير عقب فوزه بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات: "سعيد جداً بتحقيق هذا الفوز وتوقيته، لقد أصبحت أباً مؤخراً وهذا ما أعطاني حافزاً للمنافسة، وعلى الرغم من أنه كان سباقاً صعباً لكنني استطعت الصمود والمثابرة حتى النهاية. لقد قمنا بعمل جيد كفريق، وكذلك بالنسبة للتصنيف العام.

