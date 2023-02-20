الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مانشستر يونايتد يدخل حرب «الأربع جبهات»

مانشستر يونايتد يدخل حرب «الأربع جبهات»
20 فبراير 2023 20:33

لندن (د ب أ) 
ينافس مانشستر يونايتد، الذي يدربه المدير الفني إريك تن هاج، على أربع جبهات، حيث يركز الفريق طاقته الآن على الفوز أمام برشلونة الإسباني في الدوري الأوروبي، وكذلك التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. 

وتغلب مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 3 / صفر أمس الأحد، ليحافظ على أمله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويستعد مانشستر لاستضافة برشلونة يوم الخميس المقبل، في إياب الدور المؤهل لدور الستة عشر في الدوري الأوروبي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2 / 2 . 

وبعدها يلتقي نيوكاسل على ملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. 

أخبار ذات صلة
«المداورة» تعيد توريس إلى الواجهة
خطوة تفصل «دي خيا» عن تحطيم «أسطورة الدنمارك»

من جانبه قال فيكتور لينديلوف مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يفترض على لاعبي الفريق التشتت بسبب صفقة بيع النادي المحتملة، وإنما عليهم تركيز تفكيرهم على الجانب الأهم الخاص بحصد البطولات.

ونظراً لأهمية المنافسات المقبلة، يرى لينديلوف، الذي يتطلع إلى اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد، إنه لا يجب تشتت اللاعبين بالحديث عن صفقة بيع النادي.
وقال لاعب قلب الدفاع لينديلوف في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "لم أفكر في الأمر، خاصة الآن في ظل هذا الجدول."
وأضاف: "لا يمكن أن نفكر بهذا الشأن. علينا فقط التفكير في المباريات والاستعداد لها بأفضل شكل ممكن." 

وتابع: "نعم، لم أفكر بشأن هذا الأمر. أيا كان ما سيحدث، علينا التركيز فقط على الأداء الذي نقدمه." وكان الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد أكبر البنوك في قطر، ونجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، قد أعلن مؤخراً أنه قدم عرضاً لشراء مانشستر يونايتد. كذلك أعلن الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف تقدم شركته "إنيوس" بعرض للاستحواذ على النادي المملوك لعائلة جليزر، وذلك قبل انتهاء مهلة التقدم بالعروض يوم الجمعة الماضي. وكما هو معتاد منذ فترة، هتفت جماهير مانشستر يونايتد ضد الملاك الحاليين للنادي خلال مباراة أمس الأحد أمام ليستر سيتي.

مانشستر يونايتد
برشلونة
الدوري الأوروبي
آخر الأخبار
أشخاص بعد وقوع زلزال في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي بتركيا مساء أمس
عربي ودولي
قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
اليوم 07:25
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©