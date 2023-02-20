مانشستر يونايتد يدخل حرب «الأربع جبهات»

لندن (د ب أ)

ينافس مانشستر يونايتد، الذي يدربه المدير الفني إريك تن هاج، على أربع جبهات، حيث يركز الفريق طاقته الآن على الفوز أمام برشلونة الإسباني في الدوري الأوروبي، وكذلك التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتغلب مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 3 / صفر أمس الأحد، ليحافظ على أمله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد مانشستر لاستضافة برشلونة يوم الخميس المقبل، في إياب الدور المؤهل لدور الستة عشر في الدوري الأوروبي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2 / 2 .

وبعدها يلتقي نيوكاسل على ملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

من جانبه قال فيكتور لينديلوف مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يفترض على لاعبي الفريق التشتت بسبب صفقة بيع النادي المحتملة، وإنما عليهم تركيز تفكيرهم على الجانب الأهم الخاص بحصد البطولات.

ونظراً لأهمية المنافسات المقبلة، يرى لينديلوف، الذي يتطلع إلى اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد، إنه لا يجب تشتت اللاعبين بالحديث عن صفقة بيع النادي.

وقال لاعب قلب الدفاع لينديلوف في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "لم أفكر في الأمر، خاصة الآن في ظل هذا الجدول."

وأضاف: "لا يمكن أن نفكر بهذا الشأن. علينا فقط التفكير في المباريات والاستعداد لها بأفضل شكل ممكن."

وتابع: "نعم، لم أفكر بشأن هذا الأمر. أيا كان ما سيحدث، علينا التركيز فقط على الأداء الذي نقدمه." وكان الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد أكبر البنوك في قطر، ونجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، قد أعلن مؤخراً أنه قدم عرضاً لشراء مانشستر يونايتد. كذلك أعلن الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف تقدم شركته "إنيوس" بعرض للاستحواذ على النادي المملوك لعائلة جليزر، وذلك قبل انتهاء مهلة التقدم بالعروض يوم الجمعة الماضي. وكما هو معتاد منذ فترة، هتفت جماهير مانشستر يونايتد ضد الملاك الحاليين للنادي خلال مباراة أمس الأحد أمام ليستر سيتي.