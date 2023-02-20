1000 هدف في كأس مانشستر سيتي أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي منافساتها مساء أمس بعد أن شهدت فعالياتها إقامة أكثر من 400 مباراة حماسية على مدار يومي عطلة الأسبوع في عرض مذهل للمهارات الكروية الواعدة من مختلف أنحاء العالم، لتتوج 6 فرق بألقاب الفئات العمرية المختلفة.

وحققت عودة البطولة لموسم 2023 نجاحًا فائقًا على ساحة المنافسة التي اجتذبت فرقًا من مختلف أنحاء العالم، إذ توجه 128 فريقًا من 13 دولة إلى العاصمة أبوظبي لخوض منافسات البطولة، فيما أسفر العمل المشترك بين المنظمين والشركاء الاستراتيجيين في كل من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وعلامة بوما في منطقة دول التعاون عن نجاح مبهر عن تقديم تجربة رائعة أمتعت اللاعبين والمشجعين على حد سواء بعطلة أسبوع كروية شهدت تسجيل ما يزيد على 1000 هدفٍ خلال أكثر من 400 مباراة استضافتها مدينة زايد الرياضية.

شهد البطولة جاريث تايلور، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للسيدات، وتابع منافساتها باهتمام متتبعًا أداء المواهب الكروية الواعدة للاعبين واللاعبات، كما حضر جاريث تايلور مراسم تتويج الفرق الفائزة بألقاب كل من الفئات العمرية.

وبهذه المناسبة، علق سايمون هيويت، مدير البطولة ومدير أول عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدارس السيتي لكرة القدم: «قدمت كأس مانشستر سيتي أبوظبي في موسم 2023 عطلة أسبوع كروية مذهلة، حيث شهدت فعالياتها كل شيء، ابتداءً من الأهداف الرائعة وصولًا إلى الأداء الجماعي الجميل، والأهم من ذلك فقد حققت البطولة أهدافها بإتاحة المجال للاعبين الناشئين القادمين إلى أبوظبي للاحتكاك بالمواهب الكروية من مختلف أنحاء العالم وتكوين صداقات جديدة».

وأضاف: «توفر رياضة كرة القدم منصة تجمع الأشخاص تحت مظلة شغفهم المشترك، وهذا ما شهدنا الكثير منه خلال عطلة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى الكثير من اللاعبين الصغار يستمتعون بأوقاتهم وهم يمارسون هوايتهم المفضلة. نتوجه بالشكر لجميع الشركاء على دورهم في نجاح عطلة الأسبوع، ونهنئ الفرق الفائزة ونشكر جميع الفرق المشاركة على دورهم في تحقيق نسخة 2023 من كأس مانشستر سيتي أبوظبي هذا النجاح غير المسبوق».

وبدوره، قال سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي: «تمثل عودة بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي في هذا العام محطة مهمة على روزنامة الفعاليات الرياضية الشبابية في أبوظبي، وسعدنا باستقبال اللاعبين الناشئين القادمين من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي وملاعب مدينة زايد الرياضية لخوض منافسات البطولة لهذا العام».

وتابع: «تؤكد الأحداث الرياضية من هذا النوع المكانة الريادية التي تتمتع بها أبوظبي باعتبارها وجهة متميزة قادرة على استضافة مختلف الأحداث الرياضية الكبرى، فيما تمثل الفرصة الفريدة التي توفرها هذا البطولة في إتاحة المجال للاعبين الصغار بتطوير مهاراتهم الكروية وصقل مواهبهم من خلال الاحتكاك مع أقرانهم من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم أمرًا حيويًا لأهدافنا بطوير الرياضة الشبابية وتعزيز مكانتها. نهنئ جميع اللاعبين المشاركين على ما قدموا من أداء مميز خلال عطلة الأسبوع».

وبعد انتهاء منافسات البطولة، شاركت كل من الفرق الفائزة ببطولات الفئات العمرية في قرعة لتحديد الفريق الفائز برحلة من العمر لزيارة أكاديمية السيتي في مدينة مانشستر، فاز بها فريق أكاديمية فرسان هسبانيا لكرة القدم، الذي يتطلع لاعبوه للمشاركة في جلسات تدريبية مع مدربي السيتي، ويستمتعون بمناظر وأجواء موقع تدريبات لاعبي الصف الأول لنادي مانشستر سيتي.

وبالإضافة إلى المنافسات الكروية على أرض الملعب، انضم كل من «مون بيم» و«مونشستر»، تميمتي نادي مانشستر سيتي، إلى جمهور الحدث في قرية السيتي، كما استعرض النادي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لجمهوره وعشاقه، فيما شهدت قرية السيتي أيضًا أنشطة متنوعة للكبار والصغار.