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كوستاكورتا: نابولي الأفضل أوروبياً والدليل كفاراتسخيليا

كوستاكورتا: نابولي الأفضل أوروبياً والدليل كفاراتسخيليا
20 فبراير 2023 20:45

روما (د ب أ-ستاتس بيرفورم)
 يرى الأسطورة الإيطالي أليساندرو كوستاكورتا، أن فريق نابولي بمقدوره أن "يرفع من سقف طموحاته" بصفته أفضل فريق في أوروبا. 

ويلتقي نابولي مع اينتراخت فرانكفورت الألماني غداً الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق للفريق الإيطالي تخطي هذا الدور، ولكن يبدو أن بمقدوره إنهاء هذه العقدة في الموسم الحالي، في ظل المستويات والنتائج الرائعة التي يحققها الفريق، تحت قيادة مدربه لوتشيانو سباليتي. 

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ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه، كما تصدر مجموعته في دوري الأبطال بعد فوزه في خمس من أصل ست مباريات بدور المجموعات، من بينها الفوز على ليفربول 4 / 1وعلى أياكس أمستردام 6 /1.
 وقال كوستاكورتا لصحيفة "ال ماتينو" اليوم الاثنين: "لا أريد أن يمر ذلك كهراء، ولكن من حيث النهج والأداء، نابولي هو الأقوى في أوروبا". وأضاف: "بالطبع هناك آخرون وندرك تماماً أن بطولة مثل دوري أبطال أوروبا قادرة على استخراج هذه الدوافع من اللاعبين وهو أمر ربما لا يتحقق في الدوري ، لكني واثق من شيء واحد... في الوقت الراهن نابولي أقوى من كل الفرق الأخرى". واستطرد: "الفرق الأقوى في أوروبا حتى الآن لم تقدم عروضاً رائعة في دورياتها... لهذا أنا على قناعة حالياً بأن نابولي في موقف يسمح له بأن تكون أحلامه كبيرة". 

وأكد المدافع السابق كوستاكورتا أن تعاقد نابولي مع المهاجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا من صفوف دينامو باتومي، يشبه لحظة "اكتشاف الكمأة التي يبلغ وزنها ستة كيلوجرامات". وأوضح كوستاكورتا "إنه لاعب رائع ولا أعرف من أين جاء، أين كان بحق الجحيم قبل ستة أشهر؟". 

نابولي
دوري أبطال أوروبا
آينتراخت فرانكفورت
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