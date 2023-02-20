كلوب يشاهد «نهائي العذاب»

ليفربول (رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إنه لم يتمكن من حمل نفسه على مشاهدة خسارة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي إلا قبل أيام، مشدداً على أنه كان "عذاباً".

وفاز ليفربول بأول ثلاث مواجهات أمام ريال مدريد في البطولة الأوروبية بين عامي 1981 و2009، لكنه لم يتمكن منذ ذلك الحين من تحقيق الانتصار على العملاق الإسباني في ست مواجهات انتهت خمسة لقاءات منها بخسارة الفريق الإنجليزي.

وجاءت اثنتان من هذه الخسائر في النهائي في 2018 و2022. وكانت الهزيمة الأخيرة مؤلمة بشكل خاص بالنسبة لكلوب، قبل استضافة ريال في آنفيلد في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال غدا الثلاثاء.

وأبلغ مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين "حدثت الكثير من الأمور لنا أمام ريال مدريد. أحد أكبر الأندية في العالم، يحظى بخبرة هائلة".

وقال: "قصتنا، لعبنا هذا النهائي في باريس العام الماضي. لم أشاهد المباراة مجدداً قبل مطلع هذا الأسبوع وأعرف لماذا لم أشاهدها الآن، لقد كان عذاباً فعلياً".

وأضاف: "لعبنا مباراة جيدة وكان بمقدورنا الفوز بالمباراة. سجل المنافس هدفا حاسما على عكسنا. يمكنك أن ترى الخبرة الكبيرة التي يحظى بها ريال".

ويمر ليفربول بموسم مخيب للآمال محلياً إذ يحل ثامناً في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 19 نقطة خلف أرسنال المتصدر.

لكن كلوب لا يعتقد أن لهذا أي تأثير على مواجهة ريال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد 14 لقباً.

وقال كلوب: "أنا سعيد للغاية لخوض المباراة الآن وليس قبل أسابيع قليلة. نحتاج لتقديم أفضل مستوياتنا في المباراتين حقيقة لنتمكن من التأهل. لا أرى مشكلة في ذلك".

وأضاف: "دائماً ما نعمل جاهدين للتأهل إلى دوري الأبطال لذا أعتقد أن عليك أن تستمتع بتلك اللحظات. ستكون مباراة خاصة".