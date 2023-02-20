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نيمار في سان جيرمان.. 611 يوماً غياب و66 مليون يورو دون لعب!

نيمار في سان جيرمان.. 611 يوماً غياب و66 مليون يورو دون لعب!
20 فبراير 2023 18:11

عمرو عبيد (القاهرة)
أشارت بعض تقارير وسائل الإعلام الفرنسية التي صدرت مباشرة بعد خروج البرازيلي نيمار بداعي الإصابة خلال مواجهة فريقه، باريس سان جيرمان، أمام ليل في "ليج ون"، إلى احتمال غياب "جناح الأمراء" لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 3 أسابيع، لكن الوضع لا يزال "غامضاً" خاصة أنه لم يتعرض لكسر في الكاحل حسب تصريحات النادي الباريسي لاحقاً، وسواء طالت مدة غياب نيمار أو قصرت، تبدو قصة إصابات وغيابات "الرجل الزجاجي" عن "فريق الأمراء" مثيرة للغاية، بعدما امتدت لفترات غير مسبوقة بدأت منذ أيامه الأولى في العاصمة الفرنسية ولن تنتهي إلا برحيله!
وبإجراء مراجعة إحصائية سريعة لعدد إصابات نيمار منذ انتقاله "المثير للجدل" إلى سان جيرمان صيف 2017، يتضح أنه تعرض لـ20 إصابة متنوعة ومتدرجة الخطورة بين الكسور والالتواء وتمزق الأربطة والكدمات، وحتى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 مرات احتاج فيها للراحة بسبب الإرهاق أو ضعف لياقته البدنية، ليكون المجموع 28 سبباً طبياً غاب على أثره البرازيلي عن صفوف ومباريات فريق العاصمة.
ولم يقتصر الأمر على عدد مرات الإصابة، بل تجاوز ذلك عند تقييم فترات الغياب التي ستتجاوز بالتأكيد 611 يوماً بعد إصابته الحالية، وهو ما يعني أن نيمار ابتعد عن سان جيرمان ما يقارب 20 شهراً، بما يوازي أكثر من عام و8 أشهر، وخلالها افتقده "الفريق الباريسي" في 124 مباراة، بينها 20 مباراة للإيقاف بسبب البطاقات الملونة أو حسب قرارات إدارية اتخذتها الاتحادات المحلية والعالمية، وبحساب متوسط خوض الفريق 50 مباراة رسمية في الموسم الواحد، وهو ما لا يحدث دائماً، فإن غياب نيمار "الفني" امتد عبر موسمين ونصف تقريباً، وهي أرقام مخيفة إذا ما قورنت بحجم الأموال المدفوعة، والمعلن عنها، في تلك الصفقة!
مدد ابتعاد نيمار تراوحت بين أيام قليلة وعشرات الأيام، وتُعد فترة غيابه بسبب كسر مشط القدم هي الأكبر في تاريخ إصاباته، إذ غاب لمدة 90 يوماً بين فبراير ومايو 2018، ثم تعرض لها مرة أخرى بعد عام واحد، ليغيب 85 يوماً بين يناير وأبريل 2019، وتنوعت إصاباته في الكاحل ليغيب أولاً عام 2019 لمدة 63 يوماً، بسبب تمزق أربطته ثم 73 يوماً بين نهاية 2021 وبداية 2022، وبالتأكيد غاب عن كثير من مباريات الفريق في تلك الفترة، وتراوح عدد المباريات الضائعة منه بين 12 و18 مباراة.
وتشير بعض الإحصاءات المالية العامة إلى أن نيمار يتقاضى أكثر من 700 ألف يورو أسبوعياً، أي 2 مليون و800 ألف يورو شهرياً، بإجمالي 33 مليون و600 ألف يورو في العام الواحد، وبعد 5 سنوات ونصف قضاها البرازيلي مع باريس يصبح مجموع ما تقاضاه حتى الآن 168 مليوناً، بخلاف المكافآت والأمور المالية الأخرى، وبحساب فترات غيابه المُسجلة بالأرقام، سيجد "فريق الأمراء" أن نجمه "الزجاجي" حصل على أكثر من 66 مليوناً خلال فترة إصاباته من دون لعب، إذ يُكلف اليوم الواحد لنيمار المصاب فريقه 100 ألف يورو!

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