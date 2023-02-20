منتخب السلة «على أبواب» أمم آسيا

علي معالي (دبي)

فاز منتخب رجال السلة على الكويت بفارق نقطة في الثواني الأخيرة (68-67) في افتتاح مباريات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة «غرب آسيا»، المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2025، في التصفيات المقامة حالياً في قطر، بعد «ريمونتادا» مثيرة لمنتخبنا تحققت قبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق، حيث ظل المنتخب الكويتي متقدماً طوال المباراة حتى جاءت الدقيقة السابعة من الربع الرابع والأخير، نجح فيها منتخبنا في قلب المباراة والتقدم بفارق نقطة 57 مقابل 56.

ووصلت المباراة إلى قمة الإثارة قبل نهايتها بـ 16 ثانية، حيث تعادل الفريقان 65-65، لتأتي أهم رمية ثلاثية في المباراة سددها عمر خالد ليتقدم منتخبنا قبل النهاية بـ 3 ثوان بنتيجة 68 مقابل 65، وفي الثانية الأخيرة يقلص الأزرق النتيجة إلى نقطة واحدة لتنتهي لصالح منتخبنا 68- 67.

وبهذه النتيجة يقترب منتخبنا كثيراً من التأهل لنهائيات أمم آسيا، حيث يلتقي غداً «الثلاثاء»، في المباراة الثانية مع منتخب العراق، وإذا نجح فريقنا في تحقيق الفوز فسوف يتأهل مباشرة للنهائيات، وإذا خسر وفي المقابل خسر المنتخب الكويتي مباراته أمام منتخب عمان أو أمام قطر في اللقاء الأخير فسوف يتأهل للنهائيات.

وصل الفارق في بعض فترات المباراة إلى 12 نقطة لصالح المنتخب الكويتي، وانتهى الربعان الأول والثاني لمصلحة الكويت بنتيجة 25-16، 18-15، وفي الربعين الثالث والرابع نجح منتخبنا في تحسين الصورة وقلب الموازين والتقدم 18-11، 19-13، في مباراة عصيبة للغاية، وكانت هناك الكثير من الأخطاء الفردية التي وقع فيها لاعبونا نتيجة التوتر والشد العصبي.