«زعزعة» و«مرعوشة» تحلِّقان بكأسي الثنايا في «ختامي المرموم»

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، فعاليات اليوم التاسع لمهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، والذي شهد تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، بمشاركة 1100 مطية في منافسات سن الثنايا من خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وتمكنت «زعزعة» بشعار سعيد جابر عبدالله محمد من حصد كأس الثنايا الأبكار المفتوح بعد أن حسمت أقوى المعارك بزمن قدره 12:06:8 دقيقة، وواصل «مهند» المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي مشوار تألقه في عالم سباقات الهجن، ونجح في إهداء شعار مرغم بندقية الثنايا الجعدان المفتوح في توقيت قدره 12:05:6 دقيقة.

وعاد شعار سعيد جابر عبدالله محمد للتتويج برابع الرموز في مهرجان ختامي المرموم 2023، وذلك من خلاله تقديمه لـ «مرعوشة»، بطلة كأس الثنايا البكار المحليات بزمن بلغ 12:10:3 دقيقة.

واستحق «هملول» لسالم عبيد مبارك الكتبي حصد بندقية الثنايا الجعدان المحليات بعد أن قدم عرضاً مميزاً على مدار مسافة السباق التي قطعها في توقيت بلغ 12:24:1 دقيقة، وظفرت «وسام» بشعار حمد نهيان سالم العامري بكأس الثنايا للإنتاج، مواصلة مشوار تألقها ورموزها في المهرجانات المختلفة، حيث نجحت في الوصول إلى خط النهاية، مسجلة توقيتاً بلغ 12:09:2 دقيقة.

وحصل شعار حمد نهيان العامري على ثاني رموزه في مهرجان ختامي المرموم 2023، وذلك من خلال فوز «سعود» ببندقية الثنايا الجعدان للإنتاج بزمن قدره 12:21:8 دقيقة.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل عقب نهاية الشوط الثامن لتحديات الفترة المسائية، وذلك بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

وفي الفترة الصباحية، ذهبت الصدارة في أول الأشواط الثنايا إلى «عنيده» بشعار أحمد سلطان الحلامي والتي أهدت مالكها ناموس الثنايا الأبكار المحليات للإنتاج في زمن قدره 12:27:6 دقيقة.

وبالمقابل، ظفرت «طرب» لمحمد خليفة بالهول المهيري بقمة الثنايا البكار المهجنات للإنتاج في الشوط الثاني، وذلك بتوقيت بلغ 12:23:6 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في التحديات الصباحية.

ونجح «الظبي»، ملك علي راشد بن ظبيعه الكتبي، في التألق من خلال مشاركته في ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات للإنتاج، حيث تمكن من قطع مسافة السباق في زمن 12:27:2 دقيقة.

أما «بشّار» فقد كان عند الموعد مع مالكه علي غريب راشد الكتبي، ونجح في حسم معركة الثنايا الجعدان المهجنات للإنتاج في رابع الأشواط بتوقيت قدره 12:27:0 دقيقة.

من ناحية أخرى، تعود شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ للظهور مجدداً بميدان المرموم صباح اليوم من خلال تحديات سن الثنايا ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2023، وتشهد الفترة المسائية إقامة اثني عشر شوطاً، وستكون البداية بمنافسة ساخنة على أربعة رموز: اثنان على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للأبكار المفتوح والمحليات، بجانب بندقيتي الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات، وبالمقابل تتنافس الشعارات من خلال الفترة الصباحية على مدار أربعة عشر شوطاً.