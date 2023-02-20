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الرياضي

128 لاعباً في انطلاقة «مدن العالمية لأساتذة البادل» بأبوظبي

128 لاعباً في انطلاقة «مدن العالمية لأساتذة البادل» بأبوظبي
21 فبراير 2023 00:15

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق اليوم، منافسات بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023»، في باب النجوم في جزيرة الحديريات في أبوظبي، حيث يتنافس أبرز اللاعبين في هذه الرياضة على نقاط الجولات الرئيسية الأعلى في تاريخ جولات «وورلد بادل تور» العالمية.
ومن المتوقع حضور ما يزيد على 10 آلاف متفرج لمتابعة هذه البطولة حتى اليوم الختامي، السبت المقبل، وبالتزامن مع بيع كافة تذاكر مباريات الأدوار النهائية، يستعد المشجعون من جميع أنحاء العالم لمتابعة أكبر بطولة للبادل التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة «جلوبال مايس أورجنايزيشن ليمتد»، ومدن العقارية، المطور الحصري لجزيرة الحديريات، والراعي الرئيسي لأحدث فعالية رياضية دولية تقام في الإمارات، في حين تضم قائمة الرعاة الذهبيين الرئيسيين الآخرين من الإمارات، كلاً من ماكدونالدز ومجموعة بريد الإمارات.
وعُقد في باب النجوم في جزيرة الحديريات مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق منافسات البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وبيل أوريجان الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية، ونمير حوراني المدير الإداري لشركة «جلوبال مايس أورجنايزيشن ليمتد، واللاعبين واللاعبات: فرانسيسكو نافارو - مارتن دينينو - فدريكو شينجوتو - خوان تيو - اليخاندرا سليزار - جيما تريا - ديلفينا بريا - صوفيا أرواخو، إضافة إلى عبدالله العبد لله - فارس الجناحي - عليا طاهر - عائشة العوضي.
وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «ستسهم بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل أبوظبي 2023، في الارتقاء بمستوى قطاع الرياضة في الإمارات، حيث يمتد تأثير ذلك للوصول بالسياحة الرياضية إلى آفاق جديدة».
وأضاف: «فخورون باستقطاب نخبة من لاعبي ولاعبات البادل الأبرز في العالم، وسعداء بتنظيم هذه البطولة جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء، لنستكمل سوياً مسيرة تألق أبوظبي في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وترسيخ مكانة العاصمة كوجهة رائدة في هذا المجال».
وعبّر بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية عن حماسه تجاه هذا الحدث، حيث قال: «بإشراف وتوجيه القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي، نحن نعمل معاً ونطمح إلى تأسيس مجتمع رياضي نشط في جزيرة الحديريات. منذ أربع سنين، عملنا على تطوير الجزيرة بدءاً من مسار دراجات الهوائية، أما اليوم، فقد توسع نطاق نشاطاتنا لنستضيف مرافق رياضية وترفيهية، فضلاً عن أحداث رياضية دولية تقدم للاعبين تجربة استثنائية وفريدة. نتطلع إلى توسيع نطاق خدمات جزيرة الحديريات واستضافة المزيد من الفعاليات التي تمكن أفراد المجتمع من الانخراط في النشاطات الرياضية من خلال منحهم فرصة الوصول إلى مرافقنا الحديثة».
ومع وصول نخبة الرياضيين العالميين، سيتحول باب النجوم إلى أهم وجهة للبادل في ظل تصاعد الحماسة تجاه البطولة، ومن المتوقع أن يسهم الثنائيان المصنفان في المراتب الأولى عالمياً، وهما أليخاندرو جالان رومو/ جوان ليبرون تشينكوا، وأليخاندرا سالازار بينجوتشيا/ جيما ترياي بونس، في إضافة المزيد من التشويق على الأجواء الحماسية التي تشهدها جزيرة الحديريات، حيث سيكون الفريقان ضمن 128 ثنائياً ستشارك في هذه البطولة.
وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال فرانسيسكو نافارو، أحد أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة: «كنت أتطلع دائماً إلى صنع اسم لنفسي في عالم البادل منذ أن كنت طفلاً. وبما أنني أجلس هنا اليوم في أبوظبي، أشعر بالفخر لمشاركتي الآن في بطولة العالم ضمن موسم «وورلد بادل تور»، البطولة المرموقة عالمياً».
تشتمل البطولة على العديد من الجوانب المهمة التي ستزيدها جاذبية، وسيصبح اللاعب الإماراتي الموهوب عبدالله العبدالله، البالغ من العمر 16 عاماً أصغر لاعب يتنافس في بطولة رئيسية في تاريخ موسم جولات «وورلد بادل تور».
وعلاوة على ذلك، تحتفل بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023» بمشاركة أول أربعة لاعبين عرب لتمثيل المنطقة في القرعة الرئيسية للبطولة ضمن موسم «وورلد بادل تور»، وسينضم إلى عبدالله شريكه فارس الجناحي، إضافة إلى اللاعبتين الإماراتيتين علياء طاهر وعائشة العوضي.
وإضافة إلى جائزة قدرها 250 ألف يورو، ستمنح بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل، الفرق الفائزة 2000 نقطة، بينما سيحصل المتأهلون للدورين النهائي ونصف النهائي على 1200 و720 نقطة على التوالي، وهو أعلى عدد من النقاط يمنح في تاريخ جولات «وورلد بادل تور».

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