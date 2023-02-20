شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!

سلطان آل علي (دبي)

يلتقي شباب الأهلي والهلال السعودي، الليلة، في أهم مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022، ليتحدد المتأهل إلى ربع النهائي في قطر، ويحمل اللقاء تاريخ من الذكريات على مستوى الفريقين، وحتى العناصر المتواجدة.

ويعد شباب الأهلي الفريق العربي والخليجي الوحيد، الذي تمكّن من إقصاء الهلال في أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا في آخر 10 سنوات، حيث تغلّب عليه في نصف نهائي نسخة 2015 بمجموع 4-3. وذلك بالتعادل ذهاباً في الرياض بنتيجة 1-1، ثم الفوز في مباراة دراماتيكية في استاد راشد بدبي بنتيجة 3-2.

تلك المباراة التي شهدت تقدم «الفرسان» بنتيجة 2-0 في الشوط الأول، ثم عاد الهلال بهدفين في الثاني، قبل أن يسجل الكوري الجنوبي كوون كيونج هدف الحسم لشباب الأهلي في الدقيقة 93.

ويعتبر آخر فريق عربي وخليجي «غير شباب الأهلي» يُقصي الهلال هو الدحيل القطري في 2013 (لخويا سابقاً)، حيث تمكن من الفوز على الهلال1-0 ذهاباً والتعادل بهدفين لهدفين إياباً وأقصى الزعيم من دور الـ16.

ومن بعد هذه النسخة وتحديداً منذ 2014، واجه الهلال الأندية العربية والخليجية 9 مرات في أدوار خروج المغلوب وتمكّن من إقصائها جميعها ما عدا شباب الأهلي في 2015.

وقد واجه الموج الأزرق في 2014 السد والعين في ربع ونصف النهائي على التوالي وأقصاهما بمجموع 1-0 و4-2، وفي 2015، أقصى الدحيل من ربع النهائي بمجموع 6-3 قبل أن يخرج من شباب الأهلي بمجموع 4-3.

وفي نسخة 2017، عاد الهلال من جديد ليقصي العين من ربع النهائي بمجموع 3-0.

وتعد نسخة 2019 استثنائية، حيث أقصى فيها 3 أندية، بدايةً من شقيقه الأهلي السعودي في دور الـ16 بمجموع 4-3 ، ثم الاتحاد في ربع النهائي بمجموع 3-1، وفي نصف النهائي أقصى السد القطري بمجموع 6-5. وفي النسخة الماضية، واجه النصر في «ديربي» الرياض بنصف النهائي، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 2-1.