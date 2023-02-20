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توتنهام يطالب بحماية سون من العنصرية

توتنهام يطالب بحماية سون من العنصرية
20 فبراير 2023 14:52

لندن (رويترز)

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طالب توتنهام هوتسبير الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، باتخاذ إجراءات رادعة بعد تعرض مهاجمه سون هيونج-مين لإساءات عنصرية خلال الفوز 2-صفر على وستهام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.
وأحرز سون قائد كوريا الجنوبية "30 عاماً" الهدف الثاني بعد أربع دقائق من نزوله بديلاً في قمة لندنية باستاد توتنهام.
وذكر توتنهام في بيان عبر تويتر: "علمنا بالإساءات العنصرية المستهجنة تماماً التي استهدفت سون خلال المباراة".
وأضاف النادي: "نقف بجوار سوني ونطالب مجدداً كل الشركات التي تدير وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات باتخاذ موقف".
وفي أغسطس الماضي عاقب تشيلسي أحد ملاك التذاكر الموسمية بالإيقاف لأجل غير مسمى، عقب توجيه إهانة عنصرية لسون خلال التعادل 2-2 مع توتنهام في ستامفورد بريدج.
وتعرض إيفان توني مهاجم برنتفورد لإهانات عنصرية عبر إنستجرام في وقت سابق هذا الشهر، بعد تسجيل هدف التعادل 1-1 أمام أرسنال. 

توتنهام
وستهام
الدوري الإنجليزي
سون هيونج مين
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