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«محادثة واتساب» تكشف سر «ضحية الزلزال»

«محادثة واتساب» تكشف سر «ضحية الزلزال»
20 فبراير 2023 14:52

معتز الشامي (دبي)

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وصل جثمان نجم كرة القدم الغاني الراحل كريستيان أتسو فجر اليوم إلى غانا، عبر الخطوط الجوية التركية، والذي لقى حتفه في الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم 6 فبراير الجاري، وراح ضحيته الآلاف، حيث كان يحترف لاعب تشيلسي السابق في نادي هاتاي سبور التركي.
وأقيمت مراسم بسيطة في استقبال الجثمان قبل نقل رفاته من طائرة الخطوط الجوية التركية في مطار أكرا الدولي إلى مقبرته، وانضم نائب رئيس غانا الدكتور محمود باوميا إلى بعض أفراد أسرة المتوفى ومسؤولي الاتحاد الغاني لكرة القدم لاستلام جثمان اللاعب الراحل.
كما حضر وزير الإعلام كوجو أوبونج نكروما ونائب وزير الرياضة إيفانز بوبي أوبوكو وسفير غانا لدى تركيا فرانسيسكا أشيتي أودونتون وذلك وفق وسائل الإعلام الغانية
على الجانب الأخر كشف الممثل الكوميدي والمخرج النيجيري إيمانويل إيويكي، المعروف باسم "Craze Clown "، أن لاعب كرة القدم الغاني الراحل كريستيان أتسو كان يدعمه مادياً منذ سنوات وهو لا يعرفه.
وأكد الممثل الكوميدي أنه تواصل مع أتسو في عام 2015 للمساعدة بعد وفاة والده.
وكشف "كريز كلاون" أن جناح تشيلسي ونيوكاسل وبورتو السابق عرض دفع رسومه الدراسية حتى تخرجه من المدرسة.
حيث نشر الممثل الكوميدي "سكرين شوت" لمحادثة قديمه كانت بينه وبين أتسو، وعده فيها اللاعب بدفع مصاريفه الدراسية حتى يكمل دراسته
وأضاف: "أنه لم يكن فقط لاعب كرة قدم ممولاً له في المدرسة، مؤكداً أنه كان أيضاً صديقاً رائعاً سيفتقده وكان كريستيان يدعمني منذ فترة طويلة في عام 2015."
وتابع " عندما فقدت والدي، اتصلت به وعرضت عليه دفع الرسوم الخاصة ولم يتردد في مساعدتي حتى تخرجت بالفعل".
تأتي اعترافات Craze Clown بعد أن أكد نادي هاتاي سبور وفاة كريستيان أتسو، 31 عامًا الذي كان ضحية للزلزال التركي المدمر الذي وقع في 6 فبراير الجاري.

كريستيان أتسو
زلزال تركيا
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