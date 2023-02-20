«المحترفين» تعلن مواعيد جولات «دوري أدنوك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، عن مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، عقب اعتذار الإمارات عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا، والتي كانت مقررة بالفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في اتحاد الكرة والقنوات المالكة للحقوق.

وعليه، ستقام مباريات الجولة 18 يومي 2 و3 مارس 2023، تليها الجولة 19 يومي 10 و11 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة 20 يومي 17 و18 مارس.

ويستأنف قطار «دورينا» مسيرته بإقامة مباريات الجولة 21 أيام 31 مارس، 1 و2 أبريل، تعقبها الجولة 22 من 7 إلى 9 أبريل، فيما تقام الجولة 23 في 18 و19 من الشهر نفسه. ومن الممكن أن تطرأ تعديلات على الجولات الثلاث (21، 22 و23) وذلك على ضوء موقف الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 24 يومي 24 و25 أبريل، تليها الجولة 25 يومي 6 و7 مايو، ثم الجولة الأخيرة من الدوري يومي 12 و 13 مايو.

كما قررت رابطة المحترفين إقامة ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 17 و18 مايو، ثم مباريات الإياب يومي 21 و22، على أن تقام المباراة النهائية في 27 من الشهر نفسه.