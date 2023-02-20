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عجمان يبحث عن «ودية» في «التوقف»

عجمان يبحث عن «ودية» في «التوقف»
20 فبراير 2023 14:31

رضا سليم (دبي)
يبحث فريق عجمان عن مباراة ودية خلال فترة التوقف القصيرة لمباريات الدوري بسبب إقامة السوبر، وحدد الجهاز الفني إقامة المباراة الودية يوم الجمعة المقبل، إلا أنه لم يحدد الفريق الذي يواجهه، ومن المنتظر تحديد الفريق خلال الساعات المقبلة، حيث ينتظر الجهاز الإداري رد الأندية التي تمت مخاطبتها.
ويخوص «البرتقالي»، المباراتين المقبلتين في الجولتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة خارج ملعبه أمام بني ياس وخورفكان، من دون مدربه الصربي جوران توفيدزيتش الذي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 63 من المباراة الأخيرة أمام دبا، والتي فاز فيها الفريق 3-2، وسيقود جوران فريقه من المدرجات، بينما سيكون أندريا المدرب المساعد بالملعب.
ويستغل جوران فترة التوقف لمعالجة المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق، خاصة أن مرمى «البرتقالي» مني بأهداف كثيرة في المباريات الأخيرة وصل إلى 15 هدفاً في آخر 5 مباريات بالدوري من أصل 25 هدفاً حتى الآن، كما أن المستوى الذي قدمه دفاع عجمان كان أفضل بكثير في الدور الأول عن الثاني، ويكفي أن الدور الأول شهد 6 مباريات بشباك خالية، في حين اهتزت الشباك في جميع مباريات الدور الثاني الأربع حتى الآن.
ويدرك جوران أن غياب ميرال، قائد الدفاع، للإصابة في المباريات الأخيرة أثر بالسلب على أداء اللاعبين وأصابهم بالارتباك، إلا أن المدرب حاول تثبيت التشكيل في الخط الخلفي على أمل تحقيق الانسجام، وينتظر عودة ميرال الذي أصيب في مباراة شباب الأهلي في ختام الدور الأول، وكان يحتاج إلى 6 أسابيع للعودة.

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