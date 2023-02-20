ليلى فرنانديز.. فوز ساخن في ليلة باردة

دبي (الاتحاد)



استهلت اللاعبة ليلى فرنانديز، البالغة من العمر 20 عاماً، والمشاركة في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس سابقاً، مشوارها في بطولات سوق دبي الحرة للتنس بالفوز أمام النمساوية جوليا جرابر خلال أمسية مميزة تحت الأضواء الكاشفة، لتواجه في الدور الثاني النجمة إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، في مباراة مرتقبة.

وتلقت فرنانديز، اللاعبة الكندية من أصول فلبينية من جهة والدتها، دعماً كبيراً من المشجعين الحاضرين في الملعب الرئيسي خلال مشاركتها الأولى في الإمارة، حيث تغلبت بسهولة على منافستها جوليا جرابر بنتيجة 6-4 و6-2 في أجواءٍ باردة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ليلى فرنانديز، المصنفة 39 عالمياً التي تسعى إلى تحقيق لقبها الثالث ضمن فئة الفردي في بطولات رابطة محترفات التنس: «أشكر جميع الحضور الذين قدموا لتشجيعي في هذه الأمسية الباردة، حيث استمتعت بالأجواء المميزة والجمهور المذهل الذي لم يتوقف عن تشجيعنا طوال المباراة، وأتمنى أن يتمكنوا من حضور مباراتي القادمة».

وتمتلك فرنانديز فرصاً كبيرةً للفوز في مباراة الدور الثاني أمام إيجا شفيونتيك، الفائزة بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام، والتي تأخرت بالوصول إلى دبي بعد فوزها باللقب الثاني عشر في بطولات رابطة محترفات التنس ليلة السبت الماضي في العاصمة القطرية الدوحة. ووصلت ليلى إلى المركز 13 عالمياً في شهر أغسطس الماضي، وهو التصنيف الأعلى لها خلال مسيرتها. وعند سؤالها عن خطتها لمواجهة النجمة البولندية شفيونتيك، أردفت فرنانديز بالقول: «يجب أن أتحدث مع المدربين وأحاول تطبيق خطة اللعب التي سنضعها قدر المستطاع. وأسعى إلى الاستمتاع بخوض مباراةٍ رائعة مع شفيونتيك، لأنها لطالما قدمت أداءً مذهلاً على مدار السنوات الماضية».

وتمكنت اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة في المرتبة 50 عالمياً، من التغلب على اللاعبة التركية إيبيك أوز، المصنفة 195 عالمياً، بنتيجة 4-6 و6-4 و6-2 بعد تأخرها بخسارة المجموعة الأولى، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مساءً تحت الأضواء الكاشفة.

وفشلت كوستيوك في الدفاع عن ثلاث فرص لكسر إرسالها في المجموعة الأولى، إلا أنها حققت التعادل في المجموعة الثانية مع خمس ضربات إرسال ساحقة. كما نجحت اللاعبة الأوكرانية في المجموعة الأخيرة بكسر إرسالات أوز في أول شوطين، لتحقق الفوز بمنتهى السهولة.