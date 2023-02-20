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الرياضي

نهيان بن مبارك يتوج منتخب الصين بلقب «آسيوية» الريشة الطائرة

نهيان بن مبارك يتوج منتخب الصين بلقب «آسيوية» الريشة الطائرة
20 فبراير 2023 14:39


دبي (وام)
توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، منتخب الصين بطلاً لنسخة 2023 من البطولة الآسيوية للريشة الطائرة، التي أقيمت فعالياتها في مركز دبي للمعارض بإكسبو، بمشاركة 17 دولة.
وحافظ المنتخب الصيني على لقبه في البطولة، بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية 3-1 في المباراة النهائية، وأقيمت البطولة للمرة الأولى في الإمارات، لتكون أول بطولة قارية تستضيفها الدولة للريشة الطائرة، بعد تأسيس اتحاد اللعبة.
وجاء تتويج منتخب الصين والوصيف كوريا الجنوبية، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ولي زوهانج القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وموسى ناشد الأمين العام للاتحاد الآسيوي للعبة. 

وأعربت نورة الجسمي عن سعادتها بما حققته البطولة، التي تقام للمرة الأولى في دولة الإمارات، مؤكدة أنها ستكون دافعاً لاستضافة المزيد من البطولات للعبة خلال الفترة المقبلة، وأوضحت أن هذه النسخة هي الأولى من بين 5 نسخ تستضيفها الإمارات من بطولة آسيا للريشة الطائرة. 

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وأضافت: «هذه البطولة أكدت مجدداً قدرة الإمارات على استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية، لما تتمتع به من بنية تحتية مؤهلة». وأشارت إلى أن العديد من المناقشات دارت، خلال منافسات البطولة، مع المسؤولين في الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الآسيوي، لبحث أوجه التعاون من أجل تبادل الخبرات، وإقامة البطولات المختلفة.

نهيان بن مبارك
الريشة الطائرة
مجلس دبي الرياضي
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