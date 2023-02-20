ثنائية ذهبية لمربط عجمان في ختام «دولية أبوظبي» لجمال الخيل



أبوظبي (وام)

حضر الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، أمس الأول ختام منافسات النسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2023، التي أقيمت على مدى 4 أيام بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.

وحققت خيول عجمان ثنائية ذهبية، فيما نال لقباً ذهبياً واحداً مربط النوادر (البحرين)، وخيول كل من خليفة النعيمي، وسيف المزروعي، وعلي بن هميلة، ونالت خيول مربط البداير 4 ألقاب ملونة، وشارك في البطولة 331 خيلاً، منها 49 خيلاً من خارج الدولة، من البحرين وسلطنة عمان وقطر وأستراليا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وبولندا.

حضر فعاليات الختام وشارك في تتويج الفائزين محمد أحمد الحربي المدير العام للجمعية، وبيتر جي بوند رئيس المنظمة العالمية للخيل العربي «الواهو»، بالإضافة إلى عدد كبير من الملاك والمربين.

واستهلت أشواط البطولات المهرة «فردوس النوادر» لمربط النوادر (قطر) بفوزها باللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «الجنية بي اتش ام» لمربط بن هميلة، فيما اكتفت باللقب البرونزي «الأريام سحايب» لإسطبلات الأريام.

وحصدت «ع ج العلا» لمربط عجمان، ذهبية المهرات عمر 2 و3 سنوات، فيما حازت «ع ج ليما» لمربط امارا على اللقب الفضي، وذهب اللقب البرونزي إلى «ملكة البداير» لمربط البداير. وأكملت «الأريام بنفسج» الثنائية لمربط عجمان، عندما توشحت باللقب الذهبي للأفراس، وحلت وصيفة ونالت الفضة «دي جهرا» لمربط دبي، فيما حصلت على اللقب البرونزي «جميلة البداير» لمربط البداير.

وظفر «اي اس العين» لخليفة عبدالله النعيمي، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، تاركاً المركز الثاني واللقب الفضي للمهر «ام او رعاد» لأحمد محمد خلف العتيبة، بينما حصل على البرونز «كلباء» للشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي.

وتصدر«سراج الباهية» لسيف علي راشد المزروعي، فئة الأمهار عمر 2و3 سنوات، ونال اللقب الذهبي، تلاه في الوصافة وحصل على الفضة «دي راسل» لمربط دبي، فيما نال اللقب البرونزي «مزيون البداير» لمربط البداير.

واعتلى «محارب الخزنة» لمربط بن هميلة، صدارة فئة الفحول حاصدا اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «سنمار البداير» لمربط البداير، بينما حصل «ستار فريد» لمربط الجواهر، على اللقب البرونزي، وحصل «محارب الخزنة» بجانب اللقب الذهبي للفحول أيضاً على جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، إن النسخة 15 لبطولة أبوظبي الدولية جاءت مميزة هذا العام عبر مشاركة أجود الخيول، بالإضافة إلى إقامتها بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية الذي يشتمل أيضا على بطولة الشراع الدولية المقرر لها الأسبوع المقبل، إضافة إلى بطولات دولية أخرى في قفز الحواجز. وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، على توجيهاته ودعمه الكبير للخيول العربية الأصيلة والذي يأتي استكمالاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وأيضاً في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتراث الدولة.

وأشاد بالمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، الذي يشرف بنفسه على كل تفاصيل بطولات الجمعية، وقال الحربي: إن نسخة هذا العام من البطولة تميزت بمشاركة النخبة من الأبطال من أجود السلالات، مشيراً إلى أن الجمعية حرصت على توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية، حيث تم اختيار 7 حكام في الساحة، و3 احتياط، إضافة إلى إلغاء أعلى وأقل درجة.