المنصوري يحلِّق بلقبين في ختام بطولة دبي للكايت سيرف

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، رئيس لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، أبطال منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار يومين في شواطئ جزر دبي، ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2022-2023.

وتابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، منافسات اليوم الختامي، وحرص على الالتقاء بنجوم منتخبنا الوطني، وتشجيعهم خلال الفعاليات التي شهدت تنافساً مثيراً بين جميع المشاركين على ألقاب 4 مسابقات هي توين تيب وهايدروفويل ووينيج فويل والاستعراضات الحرة للفئات مواطنين ورجال وسيدات وناشئين.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالتنظيم الرائع لجولتي بطولة دبي المفتوحة، والتميز الدائم الذي يسجله نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وثمّن جهود جميع الأندية البحرية في الدولة من أجل تطوير الرياضات البحرية بشكل عام ونشر رياضات الشراع والتجديف الحديث من خلال التعاون المستمر مع الاتحاد وتنفيذ روزنامة أنشطته.

وأضاف: «مستوى المشاركة في الجولة الثانية عكس مدى الاهتمام الذي تحظى به هذه البطولة التي اجتذبت العديد من الأبطال والبطلات حول العالم للمشاركة بوجود مشاركة أبطال متميزين مثل بطل أوروبا 2022 السلوفيني توني فوديسيك صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في بيونس آيرس 2018».

وكانت مراحل بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «-كايت سيرف»، قد اختتمت بنجاح يوم الأحد بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً من بلدان عدة حول العالم هي بريطانيا وفرنسا وسلوفينيا والبرتغال وإيطاليا والنمسا وأوكرانيا ورومانيا وبولندا وهولندا وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا وتايلاند وسريلانكا والبرازيل والأردن ولبنان ومصر والمغرب، إضافة إلى نجوم منتخبنا الوطني.

وشهدت البطولة على مدار يومين تألقاً لافتاً لنجوم منتخبنا الوطني، استمر في اليوم الثاني والختامي، حيث استطاع المتسابق رقم 24 بطلنا محمد عبيد المنصوري من انتزاع الصدارة في فئتين؛ الأولى (توين تيب -مواطنين) متقدماً على زميليه المتسابق رقم 88 غيث الغيث (الثاني)، والمتسابق رقم 70 أحمد عبدالكريم الكعبي (الثالث)، أما الثانية فكانت في منافسات الاستعراضات الحرة متقدماً على زميليه المتسابق رقم 88 غيث الغيث (الثاني)، والمتسابق رقم 55 عبدالله عيسى آل علي (الثالث).

وفي بقية نتائج الفئات، نجح المتسابق السريلانكي انيشكا دينيل في الفوز بلقب المحترفين توين تيب، بينما نالت المتسابقة رقم 73 البولندية ماري اني صدارة السيدات، وفي الاستعراضات الحرة، حقق المتسابق رقم 82 السريلانكي انيشكا دينيل الفوز بصدارة المحترفين، فيما نالت المتسابقة رقم 87 البريطانية سارا دوغلاس المركز الأول لدى السيدات، وحل المتسابق رقم 72 البولندي فريديك سيزينسي في صدارة الناشئين، أما صدارة وينيغ فويل، فقد نالها المتسابق رقم 46 الفرنسي بيير لويس في المحترفين، ونجح البولندي الصغير سيزينسي في الفوز بلقب الناشئين.

وقام الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بتتويج أبطال المنافسات في أربع مسابقات توين تيب وهايدروفويل ووينيغ فويل، والاستعراضات الحرة.



موهبة صاعدة

صعد المتسابق رقم 23 بطلنا الناشئ عبدالله المحيربي إلى منصة التتويج ثلاث مرات في اليوم الختامي لمنافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- حيث حقق ميداليتين فضيتين وبرونزية، الفضية الأولى في فئة هايدروفويل، والثانية في الاستعراضات الحرة، بينما نال برونزية (وينيج فويل).

ويعد المحيربي الصغير، أحد المواهب الصاعدة، والتي تمتلك حب هذه الرياضة، ويمتلك الموهبة لتطويرها، حيث ساعده شقيقه الأكبر بطلنا أحمد المحيربي في تلمس درب البطولة، وتطوير مهاراته بالتدريب المستمر.