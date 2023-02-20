سر «الدوري» عند بارتي

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى النجم الإنجليزي المخضرم آلان شيرار «52 عاماً» إعجابه الشديد بأداء أرسنال في الدوري «البريميرليج» هذا الموسم، وبفكر مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، ويتوقع أن تكون فرصة «المدفعجية» كبيرة في إحراز اللقب، ولكن مع ضرورة توافر بعض الشروط لتحقيق هذا الإنجاز.

وشيرار الذي يعتبر أحد «أساطير» الدوري الإنجليزي ومنتخب إنجلترا، والهداف التاريخي للبريميرليج «260 هدفاً»، يعمل حالياً معلقاً ومذيعاً في شبكة «بي بي سي»، وتحدث في برنامجه «مباراة اليوم» عن فرص أرسنال في تحقيق إنجاز الفوز باللقب بعد 19عاماً من الغياب وتحديداً من 2004، قائلاً: أعتقد أن أرسنال قادر على الفوز بالبطولة هذا الموسم، بل أتوقع فوزه بها إذا ما توافرت بعض الشروط، منها عودة توماس بارتي إلى تشكيلة الفريق سريعاً وأنا أعلم إنه مصاب حالياً، وأن يتجنب كل اللاعبين الآخرين الإصابات حتى نهاية الموسم!.

ووجه شيرار، الذي لعب لأندية ساوثهامبتون وبلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد، اللوم لعدد غير قليل من الصحفيين والإعلاميين، الذين تحدثوا عن ابتعاد أرسنال عن المنافسة، بعد خسارته من مانشستر سيتي 1/3. وقال: لقد أخطأ هؤلاء عندما انتقدوا بشدة أرسنال.

وعلق قائلاً: عندما نعيد مشاهدة المباراة سنجد أن لاعبي أرسنال لم يكونوا سيئين جداً، ولكنهم ارتكبوا خطأين كبيرين بهدفين، كما أضاعوا أكثر من فرصة محققة، وهذا ما صنع الفارق بين الفريقين ومنح صدارة المسابقة مؤقتاً للسيتي. غير أن شيرار أشاد بعودة أرسنال السريعة إلى الصدارة بعد فوزه المهم على أستون فيلا 4/2، في الوقت الذي تعادل فيه السيتي مع نوتنجهام فورست.

واعتبر شيرار فوز«المدفعجية» على «الفيلانس» رسالة تحذير لجميع منافسيه وفي مقدمتهم مانشستر سيتي. وعلق قائلاً: لقد نجح أرسنال في قلب الخسارة إلى فوز كبير في شوط المباراة الثاني واستحقوا النقاط الثلاث. ويتصدر أرسنال حالياً الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة بعد انتهاء الجولة 24، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 52نقطة.

ألان شيرار المولود في 13 أغسطس 1970، بدأ مسيرته الكروية في 1988، واعتزل الكرة في 2006. ولعب لمنتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي 63 مباراة دولية وسجل 30 هدفاً خلال الفترة من 1992إلى 2000، وشارك في «يورو 1996» ومونديال 1998، و«يورو 2000» وعلق الحذاء بعدها.