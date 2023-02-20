«المداورة» تعيد توريس إلى الواجهة

مراد المصري (دبي)

كسب تشافي مدرب برشلونة رهان «المداورة» الذي قام به في فوز فريقه على قادش 2 -صفر، ليلة أمس، في الجولة 22 للدوري الإسباني لكرة القدم، وكان الفائز الأكبر هو فيران توريس الذي عاد إلى الواجهة من جديد، بمهاراته وقدراته المميزة التي جعلته حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يشارك فيران توريس في التشكيلة الأساسية لبرشلونة منذ 8 نوفمبر الماضي، في لقاء خارج الديار أمام أوساسونا، وسط انتقادات عديدة طالته خلال مشاركته في كأس العالم مع منتخب إسبانيا، لكن اللاعب انتظر الفرصة المناسبة لاقتناصها أمام قادش، حتى باتت الجماهير تطالب بتواجده في لقاء الإياب الحاسم ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في مسابقة الدوري الأوروبي.

توريس الذي سيكمل عامه الـ 23 نهاية الشهر الجاري، يحتفل بعيد ميلاده مرة واحدة كل أربع سنوات بسبب ولادته بتاريخ 29 فبراير، وصعد عبر أكاديمية فالنسيا، حيث كشف سابقاً أنه يسعى للسير على خطى قدوته دافيد فيا، الذي بدأ رحلته في صفوف «الخفافيش» قبل أن يبدع مع برشلونة، وهو ما يأمل أن يحققه توريس الذي ظهر أمام قادش بكامل تركيزه غير مكترث بما تعرض له خلال الفترة الماضية من تراجع في الأداء، برغبة كسب ثقة المدرب تشافي مرة أخرى.

ونجح توريس خلال اللقاء من صنع 5 فرص سانحة للتسجيل، إلى جانب إكمال 10 مراوغات ناجحة، وكسب 18 من أصل 24 التحاماً، وقام باستعادة الكرة من المنافس 6 مرات.