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«الفرسان» يحتفظ بـ «الفارق 9» في صدارة «دوري 21»

«الفرسان» يحتفظ بـ «الفارق 9» في صدارة «دوري 21»
20 فبراير 2023 17:00

معتصم عبدالله (دبي)
احتفظ شباب الأهلي بفارق النقاط التسع في صدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، برصيد 42 نقطة بفوزه على مضيفه الظفرة 3-2 ضمن «الجولة 17»، والتي شهدت استمرار سباق التنافس على الوصافة ما بين الشارقة برصيد 33 نقطة بفوزه على خورفكان 3-0، ومنافسه الجزيرة الثالث بالرصيد ذاته من النقاط، بتغلبه على مضيفه بني ياس 2-0.
وشهدت بقية مباريات الجولة، تمسك دبا بمركزه الرابع في الترتيب برصيد 32 نقطة، بفوزه على ضيفه عجمان 1-0 سجله لاعب الوسط عبدالله كوندي في الدقيقة 13 من عمر المباراة التي شهدت حالتي طرد في الدقيقة 96، على الثنائي خليل أجانا «دبا» وعبدالله أحمد مدافع عجمان.
وأبقى العين على حظوظه باقتحام مربع الصدارة، بفوزه على ضيفه اتحاد كلباء 2-1، وسجل للزعيم ناصر الشكيلي «26»، و«البديل» سامبسون 76، فيما اكتفى النمور بهدف ألدو جونزاليز في الدقيقة 86، ورفع العين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، مقابل 14 لاتحاد كلباء الثاني عشر.
وحسم التعادل 2-2 مباراتي ديربي بر دبي بين النصر وضيفه الوصل، والوحدة أمام مضيفه البطائح، واحتل «العنابي» المركز السادس برصيد 25 نقطة، مقابل 23 لـ«العميد» السادس، و18 لـ«الإمبراطور» التاسع، و17 نقطة لـ«الراقي» في المركز الحادي عشر.

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