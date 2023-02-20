خميس يتصدر فئة الأساتذة في بطولة الدولة لرفعات القوّة



خورفكان (الاتحاد)

استضافت صالة نادي خورفكان منافسات بطولة الدولة لرفعات القوّة التي أقيمت بمشاركة عشرين لاعباً ولاعبة ممثلين لأربعة أندية في الدولة لأصحاب الهمم، تنافسوا على ألقاب ثلاث فئات عمريّة في ثمانية أوزان تبدأ من تحت 55 كجم للسيدات، لتنتهي حتى تحت 107 كجم للرجال.

وأسفرت نتيجة منافسات السيدات تحت 55 و73 كجم عن حصول لاعبة نادي خورفكان موزة الزيودي على المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني زميلتها من ذات النادي هيفاء النقبي،

كما حصل لاعب دبي لأصحاب الهمم عمر صابر على المركز الأوّل في وزن 65 كجم للرجال والناشئين.

وفي وزن حتى 72 كجم فاز بالمركز الأول لاعب نادي دبي محمد أمير، وجاء بالمركز الثاني لاعب خورفكان سيف الزعابي، وحصد المركز الأول لوزن 80 و88 كجم لاعب نادي دبي نبيل عبد الكريم، وفي المركز الثاني جاء لاعب نادي عجمان فضل هادي، وحصل زايد الأنصاري لاعب نادي أبوظبي على المركز الثالث.

وفي منافسات وزن تحت 97 كجم حصد المخضرم محمد خميس خلف المركز الأول لفئة الرجال، كما حصد صدارة فئة الأساتذة، وتلاه في المركز الثاني عادل شانبيه، وجاء ثالثاً فهد محمد، وثلاثتهم من نادي دبي.

وفي وزن 107 كجم حصل لاعب أبوظبي أحمد خميس البلوشي على المركز الأول في فئتيّ الرجال والأساتذة، وجاء بالمركز الثاني للرجال لاعب نادي خورفكان عبد الله النقبي، وكان المركز الثالث من نصيب لاعب نادي أبوظبي خالد الحمادي.