غنتوت يحتفي بـ «أصحاب الهمم» في مهرجان الأمل للبولو



دبي (الاتحاد)

واصل نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مساهماته المجتمعية على مدار الموسم، بإقامة مهرجان الأمل للبولو بملعب سلطان بن زايد بالنادي، وهو المهرجان الذي أقيم برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي لدعم أصحاب الهمم وخصص ريعه لدعم مركز العين للرعاية والتأهيل، وأحرز فريق «فنادق جنة» للبولو لقب المهرجان بعد فوزه على فريق تجهيزات غنتوت للفروسية بنتيجة 7-6، في المباراة الاستعراضية، سجل أهداف فنادق جنة خالد السويكت، «هاتريك» ونايف السويكت، هدفين، وهدف لكل من ريان العجاجي وسيجوندو أمادوري، فيما أحرز أهداف فريق تجهيزات غنتوت للفروسية سلطان السويكت 4 أهداف «سوبر هاتريك»، وهدف لكل من مبارك السويكت بابلو يورينتي، بمشاركة صانع ألعاب الفريق فهد القبيسي، وأدار المباراة ميجيل ديلليا.

وكانت فعاليات المهرجان قد بدأت بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، وممثلي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وممثلي مركز العين للرعاية والتأهيل، وعدد من الشخصيات، واشتملت فقرات المهرجان، التي تواصلت بعد عزف السلام الوطني، على جولة الحضور لمعرض منتجات مواهب مؤسسة زايد العليا ومعرض منتجات شركة ديملز الروسية للمنتجات التراثية، وابتهج الصغار بمشاركتهم في مسرح الطفل وألعاب الأطفال المتنوعة والعروض الترفيهية التي استمتع بها أصحاب الهمم، والتي جاءت برعاية مجلس أبوظبي الرياضي ومستشفى برجيل وفنادق ومنتجعات جنة ولوازم غنتوت للفروسية.

وفي الختام قام سعيد بن حوفان المنصوري وخالد سعيد المرزوقي، وحسن سالم الزعابي رئيس وحدة التسويق بإدارة التأهيل الزراعي والمهني التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بتسليم التبرع المادي المقرر لدعم مركز العين للرعاية والتأهيل.