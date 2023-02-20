الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ربدان» يرفرف بأجنحة «شراع 22» الجمعة

«ربدان» يرفرف بأجنحة «شراع 22» الجمعة
21 فبراير 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أحمد بن حمدان يتوج أبطال التجديف الحديث في أبوظبي
الملا ملك «الاستعراض» في الدراجات المائية


أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً، وهو الجولة الثالثة لهذه الفئة، وذلك ضمن روزنامة السباقات التراثية التي ينظمها النادي خلال الموسم، ويغلق باب التسجيل يوم الخميس المقبل.
وسيقام السباق يوم الجمعة المقبل، وسيتم تحديد نقطة الانطلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وستكون باتجاه خط النهاية عند سارية العلم على كورنيش أبوظبي.
ونظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية جولتين، وحملت الأولى اسم سباق مهرجان الشيخ زايد، وتوج باللقب المحمل «حشيم»، وحمل سباق الجولة الثانية اسم أدنوك، وتوج باللقب المحمل «نمران»، وشهدت الجولتان مشاركة كبيرة لمحامل شراعية، من مختلف إمارات الدولة.
وبدأت اللجنة المنظمة لسباق ربدان تجهيزاتها للسباق، حيث تعمل على تعزيز الترتيبات المطلوبة لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح السباق من الناحية التنظيمية والفنية واللوجستية.
ويولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية كبيرة بالسباقات التراثية، ويعمل النادي على تنظيم كل سباقات فئاتها المختلفة، لما لها من دور بارز في الحفاظ على التراث البحري.
وتحظى السباقات الشراعية لفئة 22 قدماً، بإقبال كبير من الشباب والصغار، كونها تمثل بداية خوض تجارب السباقات التراثية، ومنها ينطلق البحارة الشباب والصغار إلى الفئات الأكبر.
من جهته، أكد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن النجاحات التي ظلت تسجلها السباقات التراثية، جعلتها فعاليات جاذبة للمشاركين، والجماهير المتابعة لها من على كورنيش أبوظبي.
وقال: تجمع سباقات المحامل فئة 22 قدماً البحارة الشباب والصغار، الذين يحرصون على المشاركة في السباقات بحماس كبير، ورغبة في تحقيق الفوز، والإسهام في تعزيز جهود الحفاظ على التراث البحري الإمارات.
وأضاف: يتوقع أن تشهد الجولة الثالثة مشاركة كبيرة، بعد الإقبال المميز في الجولتين الأولى والثانية.

السباقات الشراعية
نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت
جائزة اليخوت الشراعية
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
أشخاص بعد وقوع زلزال في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي بتركيا مساء أمس
عربي ودولي
قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
اليوم 07:25
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©