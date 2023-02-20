«الموتوسيرف» يبحر في القناة المائية 18 مارس



أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أعلن النادي عن إقامة الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف في القناة المائية التي تقع عند مدخل إمارة أبوظبي وتعتبر من أشهر الوجهات السياحية في العاصمة خلال الفترة الماضية.

وحدد النادي 18 مارس المقبل موعداً لانطلاق السباق، ومن المتوقع مشاركة متسابقين من جنسيات عديدة وأبطال في البطولة، وتعد الموتوسيرف من المنافسات الرياضية الحديثة التي تلقى رواجاً كبيراً وحضوراً على المستوى الدولي ولها اتحاد خاص باللعبة وبطولات عالمية لهذه الرياضة.

وأكد أحمد ثاني بن مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب، أن اختيار القناة من أجل إقامة السباق والمنافسات يأتي ضمن خطة النادي في البحث عن وجهات بحرية وشواطئ جديدة في العاصمة لإقامة السباقات البحرية والانتقال بتنظيم البطولات إلى هذه الوجهات لتحقيق الكثير من الأهداف، أهمها الترويج السياحي لهذه الوجهات البحرية، وأيضاً تقديم المنافسات البحرية للجماهير في وجهات جديدة في إمارة أبوظبي.

وتحدث أحمد ثاني الرميثي عن قائمة الوجهات التي نجح نادي أبوظبي للرياضات البحرية في تعزيز حضورها البحري في المواسم الماضية، حيث قال: وفقنا في إقامة المهرجانات البحرية في شواطئ متنوعة ووجهات عديدة، أبرزها في مدينة المرفأ والسلع في الظفرة، شاطئ ياس، شاطئ الحديريات، القرم والآن وجهة جديدة تنضم من خلال القناة.

ووجه أحمد ثاني الرميثي الشكر لإدارة القناة، للرعاية التي تم تقديمها لإقامة السباق والمنافسات الرياضية الخاصة بالموتوسيرف، والتعاون الكبير في سبيل إنجاح الحدث وإبرازه في صورة تعكس وبشكل كبير قدرات التعاون بين الجهات المختلفة لتعزيز ونجاح المنافسات الرياضية، وأيضاً إبراز الوجهات السياحية البحرية في العاصمة أبوظبي.

الجدير بالذكر أن الشراكة بين النادي والقناة في تنظيم الحدث تأتي لتكون أول بطولة بحرية للموتوسيرف تقام في منطقة القناة، وسيصاحب الحدث مجموعة من الفعاليات والأحداث التي ستقدم للجمهور الحاضر فرصة الاستمتاع أكثر بالمنافسات التي ستنطلق في الثامن عشر من مارس، بالإضافة للفعاليات الترفيهية الأساسية الموجودة في القناة.